La rajada de Vero Boquete tras la derrota de España en el Mundial: «Hay jugadoras que deberían estar»

La derrota de España ante Japón ha puesto en duda la candidatura de la selección de cara a poder conseguir el Mundial 2023 que se celebra en Australia y Nueva Zelanda. Tras la goleada nipona, han comenzado las críticas hacia el planteamiento de Jorge Vilda y al rendimiento de las jugadoras. Una de las que más ha atacado al seleccionador es Vero Boquete. La histórica futbolista española había cuestionado ya el juego de la selección en los partidos ante Zambia y Costa Rica y, tras el 4-0 frente a Japón, se ha acordado de las 15 jugadoras que renunciaron a ir con el equipo.

«Hay futbolistas que deberían estar en el Mundial y no están», ha señalado Boquete tras la derrota de España. Además, ha lanzado un mensaje al seleccionador y se ha acordado, en especial, de dos de las jugadoras que renunciaron a ser seleccionables: «España se ha equivocado con el planteamiento. Nos faltan jugadoras. Echamos en falta tanto a Mapi como a Patri Guijarro».

La veterana futbolista de la Fiorentina es una de las comentaristas de la retransmisión del Mundial en RTVE y no ha dudado en ser crítica con las decisiones de Vilda. Cabe recordar que el seleccionador fue el encargado en ponerle fin a su etapa en el equipo nacional hace varios años. «No ha cambiado el planteamiento y los cambios tampoco han mejorado al equipo», ha señalado la futbolista tras el encuentro.

Vero Boquete y Melanie Serrano (¿con el micro abierto?) comentando los errores defensivos de España en los goles pic.twitter.com/QxbITqWY2z https://t.co/Hi5Ps0Xl51 — FJ (@AnkaraHansen) July 31, 2023

Además, en un momento en el que tenía el micro abierto, Boquete criticó los fallos defensivos de España junto a su compañera en el estudio de TVE, la ex jugadora Melanie Serrano. A ambas se las ha visto muy críticas con las decisiones del seleccionador ya no sólo durante el partido, sino con los descartes que hizo antes del Mundial, puesto que también se han acordado de Sandra Paños, la portera del Barça que no fue incluida por Vilda ni en la prelista, ni en la lista definitiva.