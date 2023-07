Mundial Femenino 2023: todos los grupos, partidos y calendario

El Mundial Femenino 2023 es la gran cita futbolística de este verano a nivel de selecciones y España puede cuajar un gran papel, aspirando incluso a la victoria en el torneo que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. La selección de Jorge Vilda tiene altas expectativas de cara a la cita, pero deberá pelear duro para entrar en el tramo decisivo, en el que puede medirse a otras favoritas como Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. A continuación, te traemos la guía más completa del Mundial, con todos los partidos, fechas clave y los grupos de una cita en la que España puede ascender al Olimpo del fútbol.

España, una edición más, estará presente en este campeonato, organizado por la FIFA. El cuadro de Jorge Vilda tiene un duro reto por delante y ese es dar un gran paso adelante para poder consolidarse entre las mejores selecciones del mundo. El listón está muy alto, pero el combinado nacional quiere hacer historia en una contienda con una gran exigencia.

La exigencia será máxima y es que 32 selecciones se disputarán, durante un mes, la posibilidad de levantar la Copa del Mundo que acredita a las campeonas del Mundial. Por talento, España no tiene nada que envidiar a las principales selecciones del panorama mundial y forma parte de un numeroso grupo de favoritas que intentarán marcar la diferencia en el momento decisivo.

Las fechas del Mundial Femenino 2023

Australia y Nueva Zelanda se encargarán de ser sede de todos los partidos del Mundial Femenino 2023, en una candidatura conjunta que deja a Oceanía como principal protagonista de la cita, sucediendo a Francia como organizadora de la Copa Mundial.

El Mundial Femenino 2023 contará con un total de 64 partidos, en los que los equipos se dividen en ocho grupos, de cuatro equipos cada uno. El inicio del Mundial se da el 20 de julio con los dos primeros encuentros de la fase de grupos, mientras que justo un mes después, el 20 de agosto, es la fecha programada para una final en la que las dos selecciones más fuertes del torneo lucharán por levantar la Copa del Mundo y suceder a Estados Unidos, última campeona.

Grupos del Mundial Femenino 2023

Grupo A

Nueva Zelanda

Noruega

Filipinas

Suiza

Grupo B

Australia

República de Irlanda

Nigeria

Canadá

Grupo C

España

Costa Rica

Zambia

Japón

Grupo D

Inglaterra

Haití

Dinamarca

China

Grupo E

Estados Unidos

Vietnam

Países Bajos

Portugal

Grupo F

Francia

Jamaica

Brasil

Panamá

Grupo G

Suecia

Sudáfrica

Italia

Argentina

Grupo H

Alemania

Marruecos

Colombia

Corea del Sur

Calendario y partidos del Mundial Femenino

20 de julio

Nueva Zelanda vs Noruega: 09:00 horas

Australia vs República de Irlanda: 12:00 horas

21 de julio

Nigeria vs Canadá: 04:30 horas

Filipinas vs Suiza: 07:00 horas

España vs Costa Rica: 09:30 horas

22 de julio

Estados Unidos vs Vietnam: 03:00 horas

Zambia vs Japón: 09:00 horas

Inglaterra vs Haití: 11:30 horas

Dinamarca vs China: 14:00 horas

23 de julio

Suecia vs Sudáfrica: 07:00 horas

Países Bajos vs Portugal: 09:30 horas

Francia vs Jamaica: 12:00 horas

24 de julio

Italia vs Argentina: 08:00 horas

Alemania vs Marruecos: 10:30 horas

Brasil vs Panamá: 13:00 horas

25 de julio

Colombia vs Corea del Sur: 04:00 horas

Nueva Zelanda vs Filipinas: 07:30 horas

Suiza vs Noruega: 10:00 horas

26 de julio

Japón vs Costa Rica: 07:00 horas

España vs Zambia: 09:30 horas

Canadá vs República de Irlanda: 14:00 horas

27 de julio

Estados Unidos vs Países Bajos: 03:00 horas

Portugal vs Vietnam: 09:30 horas

Australia vs Nigeria: 12:00 horas

28 de julio

Argentina vs Sudáfrica: 02:00 horas

Inglaterra vs Dinamarca: 10:30 horas

China vs Haití: 13:00 horas

29 de julio

Suecia vs Italia: 09:30 horas

Francia vs Brasil: 12:00 horas

Panamá vs Jamaica: 14:30 horas

30 de julio

Corea del Sur vs Marruecos: 06:30 horas

Noruega vs Filipinas: 09:00 horas

Suiza vs Nueva Zelanda: 09:00 horas

Alemania vs Colombia: 11:30 horas

31 de julio

Costa Rica vs Zambia: 09:00 horas

Japón vs España: 09:00 horas

República de Irlanda vs Nigeria: 12:00 horas

Canadá vs Australia: 12:00 horas

1 de agosto

Portugal vs Estados Unidos: 09:00 horas

Vietnam vs Países Bajos: 09:00 horas

Haití vs Dinamarca: 13:00 horas

China vs Inglaterra: 13:00 horas

2 de agosto

Argentina vs Suecia: 09:00 horas

Sudáfrica vs Italia: 09:00 horas

Panamá vs Francia: 12:00 horas

Jamaica vs Brasil: 12:00 horas

3 de agosto

Marruecos vs Colombia: 12:00 horas

Corea del Sur vs Alemania: 12:00 horas

5 de agosto

Octavos 1: 07:00 horas

Octavos 2: 10:00 horas

6 de agosto

Octavos 3: 04:00 horas

Octavos 4: 11:00 horas

7 de agosto

Octavos 5: 09:30 horas

Octavos 6: 12:30 horas

8 de agosto

Octavos 7: 10:00 horas

Octavos 8: 13:00 horas

11 de agosto

Cuartos 1: 03:00 horas

Cuartos 2: 09:30 horas

12 de agosto

Cuartos 3: 09:00 horas

Cuartos 4: 12:30 horas

15 de agosto

Semifinal 1: 10:00 horas

16 de agosto

Semifinal 2: 12:00 horas

19 de agosto

Partido por el tercer y cuarto puesto: 10:00 horas

20 de agosto

Final: 12:00 horas