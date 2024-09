El verdadero motivo del radical cambio de look de Morata

Álvaro Morata ha dado mucho que hablar por su sorprendente cambio de look. El delantero del Milan se ha rapado la cabeza, y algunos medios italianos han sacado a la luz el motivo. El ariete español sigue siendo noticia tras su sonada separación de Alice Campello, madre de sus cuatro hijos. La influencer y empresaria italiana ha iniciado ahora una nueva vida en Milán para que los pequeños vivan cerca de su padre, pero sus vidas siguen separadas y no hay atisbos de reconciliación.

Ese cambio de imagen no obedece sin embargo a un tema sentimental. Morata se ha rapado la cabeza como muestra de apoyo a los niños con cáncer, y no es la primera vez que lo hace. De hecho, si echamos la vista atrás, suele sorprender con ese nuevo look una vez al año, generando multitud de comentarios en redes sociales y medios de comunicación. Y es que el delantero está muy comprometido en la lucha contra el cáncer infantil. Sin ir más lejos, en la celebración de la Eurocopa dejó un emotivo detalle con María Camaño, una pequeña de 11 años con un sarcoma de Erwing que celebró el título junto a los integrantes del combinado nacional. «Nos alegra mucho tenerte aquí con todos nosotros. Tú nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida y lo que es ser un superhéroe de verdad», le dijo Morata entonces con ella sobre el escenario en Cibeles.

Morata guía al Milan

Morata volvió marcar con el AC Milan el pasado viernes y lo hizo con un cambio de look que ha dejado a todos sorprendidos y boquiabiertos. El delantero y capitán de la selección española, ya recuperado de su última lesión, lideró a su equipo hacia la victoria en San Siro contra el Lecce con un extraordinario gol de cabeza. A una semana para conocer la segunda lista de la temporada de Luis de la Fuente con la selección española, para el segundo parón internacional de la temporada, Morata volvió a marcar con el Milan para demostrar que ya está plenamente recuperado y poder regresar de esta manera a la selección española, con la cual no pudo estar en el anterior parón.

Tras perderse varios partidos por lesión, con el Milan y con España, Morata regresó a los terrenos de juego el pasado 14 de septiembre contra el Venezia en San Siro, disputando apenas 27 minutos. Pocos días después fue titular contra el Liverpool en la primera jornada de la Liga de Campeones y volvió a ser titular en el derby contra el Inter, donde el Milan salió vencedor. Pero el gol para el delantero español no llegaba.

Tras adelantar al Milan, el delantero español fue corriendo hacia la banda para celebrar el gol con sus hijos en uno de los palcos de San Siro. Se fundió en un abrazo con ellos junto al resto de la plantilla. El Milan terminó ganando de manera cómoda este partido, por 3-0, y es segundo clasificado en la Serie A a la espera de lo que hagan sus rivales.

Pero la realidad es que este cambio de imagen de Álvaro Morata está vinculado a un motivo solidario. El capitán de la selección española ha decidido raparse de la cabeza para apoyar a todos esos niños que luchan diariamente contra el cáncer. Un motivo que vuelve a demostrar la solidaridad del delantero español, siempre comprometido con este tipo de actos. No es la primera vez que Morata juega con la cabeza rapada por este motivo.