Desvelan el acuerdo de divorcio entre Morata y Alice Campello y el verdadero motivo de la ruptura

La separación de Álvaro Morata y Alice Camello sigue dando mucho que hablar y hay novedades importantes. Y es que han salido a la luz nuevas informaciones acerca del acuerdo de divorcio al que habrían llegado el futbolista y la influencer italiana, desvelando también el verdadero motivo de la sonada ruptura entre ambos. El jugador prioriza el bienestar de sus cuatro hijos y va a ceder lo necesario para llegar a un entendimiento con la que hasta ahora era su esposa.

Así lo ha desvelado en el programa Vamos a ver la periodista Alexia Rivas, que garantiza que los trámites de divorcio han avanzado bastante en los últimos días: «El divorcio ya está en marcha, ya se están tramitando los papeles», ha arrancado diciendo la colaboradora del espacio presentado por Joaquín Prat. Y sigue explicando cómo quedaría su acuerdo de separación: «Ellos están casados en gananciales, con lo cual todo debería repartirse a la mitad. Álvaro no quiere pelear ni un céntimo, no quiere tener ningún problema con ella y le da todo lo que pide, porque lo ha pasado bastante mal en esta separación y solo quiere estar tranquilo».

«No quieren llegar a los tribunales. Los dos abogados están trabajando conjuntamente. Álvaro solo quiere que ella tenga todo lo que le pide», ha insistido Alexia Rivas, que cuenta que ese reparto de bienes tan solo se hará con el dinero del futbolista y no con el de Alice Campello: «Alice tiene unas empresas que le dan mucho dinero porque le van increíble y eso también tendría que ir a la mitad. Pero, por lo que tengo entendido, no va a ser así».

Alvaro Morata a Milano dopo l’addio ad Alice Campello: “Consolato dalla madre in questo momento difficile” – #Alvaro #Morata … https://t.co/m0OIsdg7hk — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) August 28, 2024

Ruptura Morata – Alice Campello

La colaboradora Alexia Rivas ha desvelado también la que sería la verdadera causa de que ambos hayan decidido separarse pese a tener cuatro hijos en común: «Situemos la historia en la Eurocopa. Álvaro quiere que estén en la celebración su familia y Alice no. Ella quiere que solo estén ella, sus hijos y dos amigas de ella. Comienza una discusión tremenda en el campo que ve todo el mundo y que es la gota que colma el vaso porque Álvaro no puede seguir aguantando lo que el considera como faltas de respeto».

«Tú no puedes hacer que en nueve años tu pareja no vaya a ni una cena de equipo y que no vea casi a su familia. Si te parece poco estar a la altura estar encerrado en su casa con su familia durante nueve años…», añade Alexia Rivas, queriendo dejar claro que, lejos de lo que se ha hablado en los últimos días sobre una posible reconciliación entre ambos, los trámites de divorcio continúan su curso, por lo que Morata y Alice no se plantean volver, al menos por ahora.