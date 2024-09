El impresionante cambio de look de Morata en su reaparición en el Milan

Álvaro Morata volvió a marcar con el AC Milan el pasado viernes y lo hizo con un cambio de look que ha dejado a todos sorprendidos y boquiabiertos, y que tiene un motivo solidario. El delantero y capitán de la selección española, ya recuperado de su última lesión, guio a su equipo hacia la victoria en San Siro contra el Lecce con un extraordinario gol de cabeza.

A una semana para conocer la segunda lista de la temporada de Luis de la Fuente con la selección española, para el segundo parón internacional de la temporada, Álvaro Morata volvió a marcar con el Milan para demostrar que ya está plenamente recuperado y poder regresar de esta manera a la selección española, con la cual no pudo estar en el anterior parón.

Tras perderse varios partidos por lesión, con el Milan y con España, Morata regresó a los terrenos de juego el pasado 14 de septiembre contra el Venezia en San Siro, disputando apenas 27 minutos. Pocos días después fue titular contra el Liverpool en la primera jornada de la Liga de Campeones y volvió a ser titular en el derby contra el Inter, donde el Milan salió vencedor. Pero el gol para el delantero español no llegaba.

Hasta el momento, Morata solamente había marcado un tanto esta temporada. Fue el 17 de agosto contra el Torino. Pero el pasado viernes cortó su racha negativa. Fue titular en San Siro contra el Lecce en la sexta jornada de la Serie A y a los 38 minutos de juego adelantó a su equipo con un extraordinario golazo de cabeza en el primer palo.

Morata vuelve a marcar

Tras adelantar al Milan, el delantero español fue corriendo hacia la banda para celebrar el gol con sus hijos en uno de los palcos de San Siro. Se fundió en un abrazo con ellos junto al resto de la plantilla. El Milan terminó ganando de manera cómoda este partido, por 3-0, y es segundo clasificado en la Serie A empatado a puntos con el Torino, pero con un partido más.

Un gol de Álvaro Morata que sorprendió a todos, y no solamente por su bella factura. Y es que el delantero español reapareció en San Siro con un sorprendente cambio de look. El ariete del Milan ha decidido raparse la cabeza al completo y volver a los terrenos de juego con un cambio de imagen que no dejado a nadie indiferente. Muchos vinculan este cambio de look a su soltería tras su ruptura este verano con su mujer Alice Campello.

Pero la realidad es que este cambio de imagen de Álvaro Morata está vinculado a un motivo solidario. El capitán de la selección española ha decidido raparse de la cabeza para apoyar a todos esos niños que luchan diariamente contra el cáncer. Un motivo que vuelve a demostrar la solidaridad del delantero español, siempre comprometido con este tipo de actos. No es la primera vez que Morata juega con la cabeza rapada por este motivo.