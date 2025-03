Van der Vaart sigue picando a Lamine: «No debería preocuparse por un ex jugador gordo»

El lío y pique entre Rafael Van der Vaart y Lamine Yamal continúa. El ex jugador holandés ha vuelto a hablar del tema tras las numerosas indirectas del internacional español y alguna que otra directa en sus redes sociales, cobrándose su venganza tras eliminar a Holanda en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Tras el mensaje del jugador del Barça en la noche del domingo, este lunes el ahora comentarista neerlandés ha respondido a la provocación de Lamine.

«No debería preocuparse tanto por un ex jugador que está demasiado gordo y dice algo de él», le lanzó esta vez Van der Vaart, rebajando el tono y dándole poca importancia al asunto, riéndose de sí mismo y mandándole un mensaje claro al futbolista español, que esté centrado en el fútbol y no en quién hable de él.

«Este gol fue realmente de gran categoría. Un gol mundial, igual que el jugador», explicaba Van der Vaart, consciente del gran talento de Lamine Yamal y del gol de bella factura que le marcó a su país, Países Bajos, que sirvió para poner otra vez por delante a España en un partido que finalmente se decidiría por penaltis, donde Lamine fallaría el suyo pero no supuso la cruz para la selección española.

«Aún así, le aconsejaría que no se preocupe tanto por un ex jugador que está demasiado gordo y dice algo sobre él», recalcaba por último Van der Vaart, que daba un buen conseja, esta vez, a un Lamine Yamal que demuestra estar al loro tanto de lo que se dice en redes sociales como en los medios de comunicación sobre él. «Esto no tiene ninguna importancia», sentenciaba el ex internacional holandés y jugador de equipos como el Real Madrid o el Betis.

Van der Vaart inició el pique

Tras el partido de ida entre Holanda y España, Van der Vaart comentó que ve detalles en Lamine Yamal que evidenciaban falta de compromiso en el español: «Parecía que a Yamal no le sentó bien enfrentarse a Jorrel Hato. Son cosas en las que me fijo: veo detalles que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales…».

«Si eres tan joven, deberías estar contento por cada minuto que juegas con España. No importa lo bueno que seas: a esa edad, tienes que demostrarlo cada minuto y en cada partido. Pero eso no cambia el hecho de que Hato, simplemente, lo tenía en el bolsillo», sentenciaba Van der Vaart sobre Lamine Yamal.

La respuesta de Lamine Yamal

Lamine Yamal tomó nota de esas declaraciones. Tras su gol, que celebró bajándose levemente los pantalones, y el pitido final con el pase a la Final Four de la Nations League para España, el internacional español publicó un mensaje en Instagram que se viralizó con velocidad: compartió una serie de fotografías del partido, incluyendo dos imágenes del propio Van der Vaart, acompañadas de un texto directo y cargado de ironía que decía «pantalones bajados, un gol, penalti fallado y en semifinales. Hehehehe ¡Vamos España!».