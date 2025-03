Oyarzabal pone Mestalla patas arriba con su gol de penalti ante Holanda

Mikel Oyarzabal ha puesto Mestalla patas arriba la noche de este domingo con su gol de penalti a los ocho minutos en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones entre España y Holanda. El jugador de la Real Sociedad, un experto desde los once metros, volvió a mostrarse infalible al lanzar el penalti a la izquierda de Verbruggen.

El portero holandés, que adivinó la intención de Oyarzabal al lanzarse al lado donde se dirigía el balón, no fue suficiente para detener el disparo ajustadísimo del ’21’ de la selección española. El penalti se produjo después de que Oyarzabal controlase un balón de espaldas y Van Hecke midiera mal y arrollase por detrás al jugador donostiarra.

EL MÁS LISTO DE LA CLASE Oyarzabal fuerza el penalti y lo anota para poner el primer gol de España. ¡VAMOS #SeleccionRTVE! pic.twitter.com/KYX4FPYIwD — Teledeporte (@teledeporte) March 23, 2025

España busca este domingo alcanzar la ‘Final Four’ de la Liga de Naciones después de que la selección no tuviera su mejor noche el pasado jueves en Róterdam, donde no pasó del empate a dos. El combinado nacional empezó bien el encuentro, pero no tardó en verse superado por una Holanda que pudo merecer más, aunque el gen competitivo de una selección española que no se cansa de competir. Desde que llegó Luis de la Fuente, esta es la forma de vivir de un combinado nacional que ha ganado todo lo que ha jugado hasta la fecha: Liga de Naciones y Eurocopa.

Esta vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones se celebra en Mestalla, una de las casas por excelencia de la selección española y a la que no visitan desde 2019. La selección española ha jugado 32 encuentros en el estadio del Valencia con balance positivo, puesto que ha ganado en 20 ocasiones, ha empatado en siete y ha perdido en cinco; además, ha marcado 60 goles y ha recibido 26.