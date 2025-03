Juan Carlos Rivero vuelve a revolucionar las redes con sus comentarios en el España-Holanda

Juan Carlos Rivero ha vuelto a ser protagonista involuntario la noche de este domingo en el partido España-Holanda de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. El veterano periodista de Televisión Española ha sido nuevamente uno de los temas más comentados en las redes sociales, donde se han escrito muchos mensajes sobre los comentarios del presentador.

Como es habitual, cada vez que Juan Carlos Rivero narra un partido en TVE, las redes arden por algunos de sus inexplicables comentarios. Da igual que se equivoque o no el periodista, que tenga algún fallo. Los usuarios comentan todo lo que haga Juan Carlos Rivero, a menudo también exagerando los fallos. Ya saben, las redes sociales no pasan ni una.

Juan Carlos Rivero, como puede ocurrir en todas las profesiones y personas, algunas veces se equivoca con nombres de los jugadores, a los que confunde durante los partidos, o también en varias acciones del juego, pero también en las redes se exageran los fallos del habitual narrador de los partidos de la selección española en ‘La 1’ de Televisión Española.

*Contraataque de España* Juan Carlos Rivero: » Pues mañana es la final de Bake Off» No hay otro comentarista?, enserio, no hay otro?

Queda demostrado que este Holanda-España tampoco ha sido una excepción. Uno de los comentarios de Juan Carlos Rivero que más están dando que hablar en las redes es cuando pronuncia nombres extranjeros, pues al narrador no se le da muy bien como ha demostrado cada vez que ha dicho Bournemouth o Huijsen.

Ha dicho Juan Carlos Rivero «Chuta Klaiber» y he mirado a la pantalla ilusionado esperando ver a LA CABRA. Me he quedado absolutamente decepcionado al ver la dura realidad pic.twitter.com/vBgM9vVs67

