La dulce venganza de Lamine Yamal tras las críticas de Van der Vaart

El fútbol, en ocasiones, guarda momentos de justicia poética que van más allá de los 90 minutos. Lamine Yamal protagonizó uno de esos instantes tras sellar el pase de España a la Final Four de la Liga de Naciones, logrando una respuesta contundente a las críticas recibidas por parte de Rafael van der Vaart. El ex futbolista neerlandés, que defendió las camisetas del Real Madrid y el Betis, había cuestionado públicamente la actitud del extremo de 17 años después del partido de ida frente a Holanda, disputado en Rotterdam y que finalizó con empate (2-2).

Van der Vaart comentó tras el partido de ida, en la televisión holandesa NOS, que ve detalles en Lamine que evidenciaban falta de compromiso en el español: «Parecía que a Yamal no le sentó bien enfrentarse a Jorrel Hato. Son cosas en las que me fijo: veo detalles que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales…».

Pero el ahora comentarista fue más allá, cuestionando la profesionalidad de Lamine Yamal: «Si eres tan joven, deberías estar contento por cada minuto que juegas con España. No importa lo bueno que seas: a esa edad, tienes que demostrarlo cada minuto y en cada partido. Pero eso no cambia el hecho de que Hato, simplemente, lo tenía en el bolsillo».

Las palabras de Van der Vaart no cayeron en saco roto para Lamine Yamal, que las recibió y las guardó, esperando el momento perfecto para responder en el terreno de juego. Ese instante llegó en Mestalla, en el partido de vuelta ante la selección neerlandesa. El joven jugador del Barça firmó un auténtico golazo en la prórroga, un tanto que devolvía la ventaja a la selección española y que celebró de forma muy simbólica: bajándose ligeramente los pantalones, en clara alusión a las críticas recibidas. La imagen, acompañado por Nico Williams en la celebración, no pasó desapercibida: dulce venganza.

La historia no terminó en el césped. Al finalizar el encuentro, Lamine Yamal utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje que rápidamente se volvió viral. En su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotografías del partido, incluyendo dos imágenes del propio Van der Vaart, acompañadas de un texto directo y cargado de ironía: «Pantalones bajados, un gol, penalti fallado y en semifinales. Hehehehe ¡Vamos España!». La publicación acumula ya más de dos millones y medio de ‘me gusta’ y generó una oleada de comentarios de apoyo, entre ellos los de compañeros de selección como Ferran Torres, que escribió: «Bájatelos un poco más, por favor»; o Héctor Fort, que animó: «Sigan hablando, sigan».

Lo cierto es que el encuentro en Mestalla tuvo de todo. Lamine Yamal no sólo respondió con talento y personalidad, sino que demostró madurez pese a su corta edad. Aunque falló su penalti en la tanda definitiva, España acabó imponiéndose (5-4) y asegurando su billete para la Final Four de la Nations League. Durante el partido, su actuación fue creciendo. En la primera parte tuvo destellos de calidad, aunque con menos protagonismo, pero en la segunda mitad y la prórroga, el extremo mostró su mejor versión, liderando ataques y generando peligro constante sobre la portería rival. Su gol, tras un control orientado tras pase en largo de Huijsen, un recorte seco y un disparo imparable, fue una demostración de clase.