Valladolid nunca falla: así vibró con el himno de España

El estadio José Zorrila de Valladolid vibró con el himno de España en los prolegómenos del encuentro que enfrento a la selección española contra Bulgaria en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Con el coliseo vallisoletano se llenó de banderas y disfrutó con los acordes nacionales.

España está llevando a cabo, por el momento, una fase de clasificación para el Mundial simplemente perfecta. Victoria corta, aunque solvente, contra Bulgaria por 0-3 en Sofía, goleada brillante por 0-6 frente a Turquía y un 2-0 contra Georgia que, posiblemente, debería haber sido mayor. Ahora, el combinado nacional tiene claro que no puede fallar frente a una selección búlgara que se ha visto sometida por todos los rivales del grupo. Nunca perdió en su historia la selección española ante una Bulgaria, a la que derrotó en cinco ocasiones, tres goleando, y empató en una. Y nadie piensa en nada que no sea darse un buen baño de goles en Valladolid.

España no podrá firmar su clasificación matemática en caso de triunfo, aunque Turquía cayese con Georgia, y tendrá que esperar a la ventana de noviembre para sellar un pasaporte que ya tiene actualizado para buscar, por segunda vez en su historia, repetir éxito en el Mundial tras ganar una Eurocopa.