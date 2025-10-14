España – Bulgaria en directo hoy | Horario, dónde ver y última hora del partido de clasificación del Mundial en vivo online

España juega este martes contra Bulgaria a las 20:45 horas su cuarto partido de la clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La selección española quiere mantener su pleno de victorias ganando a los búlgaros, a quienes ya se impusieron en la primera jornada del grupo E. Todo lo que ocurra en el José Zorrilla de Valladolid te lo contamos en OKDIARIO desde las 19:30.

La selección de Luis de la Fuente tiene en su mano igualar un récord consecutivo de partidos oficiales sin perder que aún ostenta Vicente del Bosque y que consiguió entre 2010 y 2013 (29). Un hito que lograría si, como en los seis duelos que ha tenido a lo largo de su historia ante Bulgaria, no cae derrotada.

Además, una victoria de la selección, que sería la cuarta en cuatro partidos de clasificación, la dejaría a un paso de la clasificación matemática para el Mundial que se disputa el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Una clasificación que permitiría además la disputa de la finalissima ante Argentina en marzo de 2026.

Y es que todo son buenas noticias en el seno de la selección desde que comenzara la fase de clasificación. España ha llegado al ecuador con pleno de victorias, con una media de más de tres goles por encuentro y además con la buena noticia de estar imbatida, una racha sin encajar que en caso de ampliarse a cuatro supondría la mejor en este apartado desde el año 2017. Todo ello, gracias a un entramado defensivo que apenas ha dejado intervenir a Unai Simón en cuatro ocasiones.

Dónde ver el España-Bulgaría

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos de la selección española de fútbol masculino en la fase de clasificación para el Mundial 2026 fue RTVE. Este España-Bulgaria de la jornada 4 del grupo E se podrá ver en directo por televisión a través de La 1. Eso significa que el choque será emitido en abierto y gratis por el ente público.