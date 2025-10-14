España – Bulgaria en directo hoy | Horario, dónde ver y última hora del partido de clasificación del Mundial en vivo online
Sigue en directo el cuarto partido de la selección española en su camino hacia el Mundial
España juega este martes contra Bulgaria a las 20:45 horas su cuarto partido de la clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La selección española quiere mantener su pleno de victorias ganando a los búlgaros, a quienes ya se impusieron en la primera jornada del grupo E. Todo lo que ocurra en el José Zorrilla de Valladolid te lo contamos en OKDIARIO desde las 19:30.
La selección de Luis de la Fuente tiene en su mano igualar un récord consecutivo de partidos oficiales sin perder que aún ostenta Vicente del Bosque y que consiguió entre 2010 y 2013 (29). Un hito que lograría si, como en los seis duelos que ha tenido a lo largo de su historia ante Bulgaria, no cae derrotada.
Además, una victoria de la selección, que sería la cuarta en cuatro partidos de clasificación, la dejaría a un paso de la clasificación matemática para el Mundial que se disputa el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Una clasificación que permitiría además la disputa de la finalissima ante Argentina en marzo de 2026.
Y es que todo son buenas noticias en el seno de la selección desde que comenzara la fase de clasificación. España ha llegado al ecuador con pleno de victorias, con una media de más de tres goles por encuentro y además con la buena noticia de estar imbatida, una racha sin encajar que en caso de ampliarse a cuatro supondría la mejor en este apartado desde el año 2017. Todo ello, gracias a un entramado defensivo que apenas ha dejado intervenir a Unai Simón en cuatro ocasiones.
Dónde ver el España-Bulgaría
El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos de la selección española de fútbol masculino en la fase de clasificación para el Mundial 2026 fue RTVE. Este España-Bulgaria de la jornada 4 del grupo E se podrá ver en directo por televisión a través de La 1. Eso significa que el choque será emitido en abierto y gratis por el ente público.
En qué estadio juega España vs Bulgaria hoy
España cerró en Elche el pasado sábado la primera vuelta de su grupo de clasificación para el Mundial de 2026 y se fue del Martínez Valero con la sensación de que el billete para el torneo que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá está prácticamente reservado, que no sellado. Ahora, recibe en el estadio José Zorrilla de Valladolid a Bulgaria (20:45 horas), rival más débil del grupo.
A qué hora juega España hoy y en qué canal
La UEFA programó este vibrante España – Bulgaria de la jornada 4 del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos México y Canadá para este martes 14 de octubre a las 20:45 horas. Este España – Bulgaria de la jornada 4 del grupo E se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Eso significa que el choque será emitido en abierto y gratis por el ente público
¡Bienvenidos!
¡Hola a todos! Vayan pasando que arrancamos con toda la previa del España-Bulgaria en el José Zorrilla. Nueva oportunidad de disfrutar del gran fútbol de la selección española en el segundo partido de este parón, el cuarto de la clasificación hacia el Mundial.
Alineación de España
La alineación de España para el duelo contra Bulgaria está marcado por las rotaciones. En la portería, juega Unai Simón. Bajo el arco no hay rotaciones. En el lateral derecho repite Pedro Porro, mientras que el costado izquierdo es para Alejandro Grimaldo. La pareja de centrales será la formada por Laporte y Le Normand.
En el centro del campo, Zubimendi repite en el corte, con Pedri y Mikel Merino en la creación. Esto lo mantiene Luis de la Fuente. Mientras que el ataque juegan Baena por la derecha, Samu por la izquierda y Oyarzabal como principal referencia ofensiva