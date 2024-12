El United no levanta cabeza: una plaga de ratas en Old Trafford complica la supervivencia del estadio

Al Manchester United se le acumulan los problemas en Old Trafford. A los problemas en la estructura del estadio, que provocan filtraciones de agua, se le suma ahora una plaga de ratas. Los roedores se han instalado dentro del Teatro de los Sueños, provocando serios problemas al club, que ya valora la opción de construir un nuevo estadio. De hecho, una inspección de sanidad ha rebajado la calificación de higiene del estadio a dos estrellas, cuando casi todos los estadios de la Premier League cuentan con cinco.

El motivo de esta plaga de ratas que afecta al estadio es su ubicación, puesto que se encuentra entre unas vías ferroviarias y un canal, lo que dificulta su exterminio. Una situación que se agrava sobre todo en invierno, donde las bajas temperaturas provocan que los roedores busquen zonas más cálidas para refugiarse. A eso se suma la antigüedad de Old Trafford, construido en 1910.

En las recientes inspecciones de sanidad que ha pasado el estadio se han encontrado excrementos de rata en una de las suites de la planta baja y en los establecimientos destinados a la venta de comida para los aficionados. Este hecho ha rebajado la calificación de higiene de Old Trafford. El estadio del Manchester United ha pasado a tener dos estrellas en este apartado, lo que revela un importante problema de insalubridad. Además, tiene difícil solución, puesto que al estar situado en una zona industrial, se complica el control de esta plaga.

Desde el club han intensificado los trabajos para tratar de erradicar este problema. Se trabaja ya con el ayuntamiento de la ciudad y con varias empresas de control de plaga para tratar de controlar la situación y devolverle al estadio unas condiciones de higiene dignas, puesto que Old Trafford es, tras Wembley, el estadio más grande de Inglaterra, con capacidad para más de 74.000 aficionados.

Esta situación se suma a los recientes problemas de goteras que sufre la estructura del estadio. Una de las últimas ruedas de prensa de Rubén Amorim se vio interrumpida por las filtraciones de agua, lo que evidencia que el viejo Old Trafford necesita una rehabilitación.

Ratas en Old Trafford

Entre las opciones que baraja la propiedad del Manchester United está la posibilidad de ejecutar una remodelación del histórico estadio. Sin embargo, todos estos problemas, tanto en su estructura como de salubridad, podrían elevar mucho los costes de la obra. Además, debido a la ubicación de Old Trafford, no está asegurado que una renovación completa acabara con los problemas de plagas. Cabe recordar que no es la primera vez que se dan, dado que en 2015 ya tuvieron problemas con las ratas.

Ante esto, Jim Ratcliffe, accionista mayoritario del club y propietario de la multinacional química Ineos, valora ya la posibilidad de encontrar una nueva ubicación y construir un nuevo estadio. Desde que llegara al accionariado del club, el empresario ha tomado decisiones impopulares, como la subida de precios o el despido de más de 200 trabajadores, entre los que se encontraba Alex Ferguson, embajador del club desde que dejara de ser entrenador de la entidad.