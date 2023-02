Peligro de derrumbe para el Barcelona. El equipo de Xavi Hernández no quiere vivir otra noche de pesadilla meses después de su trágica eliminación para la Champions. El conjunto culé se mide este jueves al United en Old Trafford con la obligación de ganar para poder estar en los octavos de final de la segunda competición europea. Saltará al campo sin Gavi ni Pedri y con un 2-2 que pone en algo de ventaja al United.

Porque en el partido de ida un renovado Manchester metió miedo al Barcelona. El conjunto inglés jugó de tú a tú al líder de la Liga Santander que por momentos estuvo a punto de caer a la lona. Los golpes de Rashford hicieron tambalear a los de Xavi que revivieron de forma milagrosa después de un buen gol de Raphinha en los últimos minutos. Finalmente hubo tablas pero en el ambiente quedó pululando la sensación de que los ingleses pueden hacer daño y mucho.

Principalmente por la aportación de un Marcus Rashford que está volviendo a sacar a relucir las cualidades que en su día le hicieron ser considerado como uno de los futbolistas con más proyección del mundo. En el partido de ida maniató al Barcelona, y estuvo a punto de sentenciar a los de Xavi. En el Camp Nou también sobresalió un Casemiro que se ha convertido en el líder silencioso de un equipo que ha mejorado gracias a la grandeza que impone el futbolista brasileño.

Sin Gavi ni Pedri

Xavi Hernández no podrá contar con su termómetro en el centro del campo y eso lo puede notar un Barcelona que en los últimos meses había dado con la tecla con los cuatro centrocampistas. Todo hace indicar que Kessié y Sergi Roberto serán sus sustitutos en una medular a la que vuelve Busquets. Ferran también podría entrar en el once después de su buen partido ante el Cádiz pero el segundo capitán culé cuenta con más opciones. Xavi buscará protegerse ante la amenaza rival.

El Manchester United ya demostró en el Camp Nou que está resurgiendo con Ten Hag en el banquillo, y el entrenador holandés apostará por un once similar al que jugó en el Camp Nou. Lisandro podría entrar por Malacia en el centro de la defensa y el resto del once será similar con Casemiro, Sancho, Rashford, Bruno y Wergosht como principales protagonistas. No se lo pondrán fácil a un conjunto culé que no quiere volver a hincar la rodilla en Europa. Hay peligro y es real.