Xavi: «Nunca he sentido que me han ayudado los árbitros, ni en Europa ni en España»

Xavi Hernández habló en la rueda de prensa previa al duelo que este jueves enfrentará a Manchester United y Barcelona en Old Trafford. El entrenador catalán valoró las opciones del conjunto culé que tendrá que ganar en territorio visitante para pasar a los octavos de final de la competición.

Claves del partido

«Mañana será un partido muy difícil. El United ahora es de los mejores equipos de Europa. Es el mejor Manchester de los últimos años gracias a Ten Hag. Sabemos que es un estadio muy díficil. Apretarán mucho y tenemos que tener mucha personalidad y mucha intensidad. La mentalidad para ganar un partido en Europa. El United ha vuelto y está compitiendo por la Premier. Es un escenario perfecto para demostrar que podemos competir contra un grande de Europa».

Cuatro centrocampistas

«Lo tengo decidido. Los jugadores no lo saben. La idea no cambia si hay cuatro centrocampistas o tres delanteros. La idea es la misma. Las posiciones se ocupan de la misma manera. Intentaremos competir y decir que el Barcelona puede competir en Europa».

Bajas

«Yo destacaría la baja de Dembélé porque para nosotros es capital. Pedri y Gavi, evidentemente. Pedri es nuestro jugador referencia dentro del terreno de juego. Nos da orden, no pierde pelotas… y Gavi es pura pasión e intensidad, que es lo que hará falta mañana».

Araujo

«He intentado que se atreva a dar pases. Cuando no dominas una situación te da incertidumbre por miedo a fallar. Queremos jugar siempre en campo contrario y que filtre pases es vital. Ha mejorado muchísimo. Está con confianza y se siente fuerte. Él ve que mejor y que le ayudamos».

Dominar

«Nuestra idea no variará mucho. Queremos ser protagonistas, dominar el juego a través de la pelota. Tenemos que igualar la intensidad y la pasión. Ahora es un gran equipo el United».

Cambio con el pasado

«Veremos mañana si hemos cambiado. Mañana es un escenario ideal. No podemos decir que hemos cambiado, estamos en la Europa League. No pudimos en Champions. Competimos en casa contra un United. No podemos decir que hemos vuelto porque estamos en Europa League».

United

«Es una oportunidad para demostrar que hemos vuelto en Europa. Es un examen por el escenario y por el rival. Estamos con confianza. Vamos líderes en Liga, estamos en semifinales de la Copa, tenemos que demostrar mañana».

Sergi Roberto

«Puede jugar en diferentes lugares porque siempre lo hace bien juegue donde juegue».

Objetivo: Liga

«No podemos tirar nada. Somos el Barça. No estamos para elegir títulos. Tenemos cuatro trofeos y llevamos uno ya. Mañana podemos quedar fuera y sería una decepción muy grande. Es un examen importante y significaría perder un título».

Qatar y el United

«Es la ley de la oferta y la demanda. Tengo muy buena relación con el posible comprador del United y es una persona seria que haría buen trabajo».

Rashford

«No hemos ensayado ningún plan anti Rashford. Pasa por un momento de forma extraordinario pero intentaremos hacer lo mismo que en cada partido. Es un futbolista que hay que tenerle en cuenta. El bloque es más importante que un futbolista».

Lewandowski y la sequía

«Los delanteros siempre necesitan marcar y están a debates por esto. Nosotros miramos más allá de los goles. Ha marcado diferencias como asistente también».

Escenario

«Espero que no nos pase factura. Creo que llegamos en un buen momento de forma. Tenemos que intentar dar nuestra mejor versión. El United está en el mejor momento de los últimos años pero tenemos equipo para pasar de ronda».

Casemiro y Varane

«Casemiro y Varane es realmente importante para su equipo. La mentalidad, pasión, liderazgo… son muy importantes para su equipo. Los jugadores con experiencia».

Messi

«No hay nada que añadir. Esta es su casa y tiene las puertas abiertas. Es un amigo, estamos en contacto permanente. Con el presi hablamos muchísimas cosas pero dependerá de él. Esta es su casa, no hay ninguna duda. Encajaría siempre en el Barcelona, es el mejor del mundo y de la historia».

Recuerdos

«Tengo muchos recuerdos buenos con el United, las finales ganadas, mi debut en Champions. Del United me quedaría con Scholes, ha sido uno de los mejores futbolistas de la historia. Poco valorado».

Rummenige y Negreira

«Tengo todo el respeto para él. Todas las opiniones son respetadas. Nunca he sentido que me han ayudado, ni en Europa ni en España. Nunca hemos sentido que hemos ganados títulos porque nos han ayudado».

Guardiola y reencuentro

«No he hablado con él esta semana. Tengo muy buena relación y contacto. Nos vamos mañana por la noche. Tendremos trabajo. Nos encontraremos en otro momento».