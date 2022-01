El Open de Australia 2022 aún no ha comenzado y ya está siendo uno de los torneos más polémicos y discutidos de los últimos tiempos. El Caso Djokovic está dando que hablar y está poniendo en el foco tanto al torneo australiano, a su Gobierno y cómo se está gestionando la pandemia en el país oceánico. Aquí repasamos todas y cada una de las restricciones que marcarán este Open de Australia.

Lo primero y más importante es la exigencia de Australia que pide a todos los extranjeros que accedan al país la pauta completa de vacunación, de lo contrario tendrá que pasar 14 días de cuarentena para poder hacer vida normal en territorio australiano. Con la exención médica que presentó inicialmente Novak Djokovic fue de donde se originó todo el revuelo en torno al serbio, que pone en duda su participación en el torneo hasta última horas.

Tennis Australia, el ente que gestiona el Open de Australia, fue el encargado de dar este permiso a Djokovic en base a su propia política que acude a médicos externos para evaluar sus exenciones, que pueden incluir alguna condición médica aguda, como miocarditis o inflamación del músculo del corazón. Pasar el Covid-19 en los seis meses previos al torneo era otra de las opciones que permitía el acceso.

Los jugadores volverán a estar hospedados en un alojamiento que facilita la organización, el Crown Towers, para limitar más si cabe el contacto con el público. Es ahí donde se realizarán los test periódicamente y donde se controla la entrada y salida de los deportistas. Otra de las medidas que se vivirán en el Open de Australia afecta a aficionados y jugadores. Los clásicos corros en los que los tenistas firman autógrafos a sus fans no estará permitido para evitar aglomeraciones, algo que ya vivió recientemente Rafa Nadal a su llegada a Australia.

Entre los requisitos habituales está el uso de mascarillas en todo el recinto, excepto cuando estén sentados al aire libre, comiendo o bebiendo. Además, si el techo del campo está cerrado será obligatorio también el uso de mascarilla. También se recomienda mantener al menos un metro y medio de distancias siempre que sea posible, aunque como aseguraron el pasado mes de diciembre, no habrá limitaciones de aforo en este Open de Australia 2022. A la entrada, a todo aficionado se le exigirá la pauta completa de vacunación o una exención médica bien justificada.

El Caso Djokovic aún no está cerrado ya que Australia sigue estudiando si debe o no deportar al tenista pese a que ganó el juicio y se decidió este lunes que no sería deportado. Sin embargo, los últimos acontecimientos ponen de nuevo en jaque al serbio por una mentira que puede salirle muy cara, ya que podría retirarle el visado nuevamente. Se estudia si la información que aportó es falsa, tanto la respuesta al cuestionario de entrada al país como el QR que presentó para solicitar su exención médica.