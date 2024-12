El vídeo de Georgina Rodríguez con más reproducciones en TikTok sorprende a muchos Acumula más de 205 millones de visualizaciones, 15 millones de 'likes'... Interpretaba un audio que se hizo viral en la citada plataforma

El vídeo de Georgina Rodríguez con más reproducciones en TikTok sorprende a muchos. Se trata de un clip publicado hace unos meses en el que la influencer aparecía interpretando un audio que se viralizó en dicha plataforma y que hace referencia a la entrevista de una persona que no sabe hablar inglés a la perfección, motivo por el que dice «I’m sorry i don’t speak english very good». «Sorry not sorry» fue la descripción que Georgina Rodríguez escribió junto a su TikTok, un vídeo que sólo dura 10 segundos y que acumula cifras impresionantes como 206 millones de reproducciones, 15 millones de likes, más de 60.000 comentarios…