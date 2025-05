Thuram baja a la tierra al barcelonismo tras la euforia desatada con Lamine: «No es el mejor del mundo»

Marcus Thuram atendió a los medios franceses en la zona mixta del Olímpico de Montjuic tras el Barcelona-Inter de semifinales de la Champions League y dejó claro que para él, Lamine Yamal no es el mejor jugador del mundo en estos momentos. Defendió a dos de sus compatriotas en la selección francesa, pero también confesó que es muy difícil parar a la estrella azulgrana.

«Le he animado (a Di Marco). Le he dicho que es normal que Lamine Yamal le supere. Pero que no se rindiera. Que continuase, continuase, continuase…», comenzó diciendo Thuram ante la televisión francesa tras el gran partido de la joven perla del Barcelona.

Luego, el delantero del Inter fue preguntado sobre la posibilidad de colocar dos defensas encima de la joven perla azulgrana y su respuesta no dejó indiferente a nadie: «O entre once incluso».

«¿El mejor del mundo? No. El mejor del mundo es francés. El segundo mejor del mundo también es francés. Puede que sea el tercero… pero ahí están Ousmane y Kylian», culminó Marcus Thuram. El delantero francés dejó claro que para él, el mejor jugador del mundo es Mbappé. Y el segundo Dembélé. Pero sí admitió que el partido de Lamine Yamal había sido legendario.

Thuram abrió la lata en Montjuic

Fue Marcus Thuram el encargado de abrir la lata en el Olímpico de Montjuic con un golazo de tacón a los 30 segundos de partido para poner el 0-1 en la ida de la semifinal de la Champions League entre Barcelona e Inter de Milán. En la primera llegada del conjunto italiano, el delantero francés definió de maravilla con un toque de genio y silenció el estadio azulgrana.

Y es que Thuram fue la gran sorpresa del once titular de Simone Inzaghi. Después de no jugar los últimos tres partidos del Inter por lesión, cosechando los italianos tres derrotas consecutivas, el delantero francés se recuperó en tiempo récord y llegó de milagro a este importante partido. Y lo aguantó sin problemas. De hecho, el que se lesionó justo antes del descanso fue su compañero de batallas, Lautaro Martínez.

Un partido que estuvo lleno de goles, y es que a los 20 minutos de encuentro, el Inter ya ganaba 0-2 gracias a un tanto de Dumfies tras un saque de esquina botado por los italianos y un cabezazo de Acerbi dentro del área. Estaban dando la sorpresa los italianos hasta que apareció Lamine Yamal y cambió el rumbo del partido. Se echó al equipo a sus espaldas, marcó el 2-1 con una obra de arte digna de estar colgada en un museo y dos minutos después estuvo cerca de empatar el partido con un remate al travesaño. Fue finalmente Ferran quien empató antes del descanso. Ya en el segundo tiempo, Dumfries volvió a adelantar al Inter y un disparo de Raphinha que tocó en la espalda de Sommer puso el empate a tres definitivo.