Ter Stegen recupera el cerrojo del Barcelona

Si el Barcelona sueña con esta Liga es en parte a Ter Stegen. Desde que el portero alemán regresara a los terrenos de juego de su lesión de espalda, el equipo ha dado un paso al frente en solidez defensiva, que a la postre se traduce en resultados. El conjunto azulgrana encadena seis partidos consecutivos sin recibir gol y el segundo capitán del equipo está a tan sólo 53 minutos de su récord de imbatibilidad con la camiseta culé.

Porque Ter Stegen tiene como récord de imbatibilidad un total de 636 minutos. Ahora, el meta alemán acumula 583, por lo que irá al Clásico del Santiago Bernabéu con la posibilidad de proclamar nueva marca si el Real Madrid no ve puerta durante los primeros 53 minutos de encuentro. Pero todavía hay más. El récord absoluto lo tiene Claudio Bravo con 755 minutos, pero para ello el Barcelona debería salir indemne y sin goles recibidos del Clásico del próximo domingo.

Y es que el Barcelona suma seis partidos consecutivos sin recibir gol. El último que recibió Ter Stegen fue en la victoria por 1-2 ante el Celta donde Iago Aspas vio puerta en el minuto 47 de partido. Desde entonces, el Getafe, ni Athletic, ni Mallorca, ni Atlético de Madrid, ni Las Palmas y tampoco el Cádiz han podido perforar la puerta del portero alemán.

Ter Stegen está por segundo año consecutivo encaminado a conseguir el Zamora, premio individual que se otorga al portero menos goleado de la Liga. Cabe destacar que Lunin no puede participar en dicho galardón ya que no podrá sumar el mínimo de partidos, que es 28. El meta ucraniano comenzó la temporada como suplente siendo Kepa el titular, lo que ahora una vez asentado en la portería del Real Madrid no le permite ganar este premio.

Ter Stegen, el cerrojo

Pero para que Ter Stegen pueda optar también al Zamora no puede perderse ningún partido más. Para alcanzar los 28 encuentro, el alemán debe disputar las siete jornadas que restan de Liga. De perderse uno, estará fuera de la terna. Y es que Marc André sufrió en diciembre una lesión de espalda lo que le tuvo tres meses alejado de los terrenos de juego.

A día de hoy, Ter Stegen sólo ha recibido 17 goles en los 21 partidos que ha disputado esta temporada. En esta pelea por el Zamora le siguen Unai Simon, del Athletic Club, con 26 goles recibidos en 29 partidos y Álex Remiro, de la Real Sociedad, con 28 goles en 28 jornadas.

Desde el regreso de Ter Stegen a la portería del Barcelona, el equipo ha notado una clara mejoría en defensa. El alemán, que es el segundo capitán, pero muchas veces al primero, demuestra su liderazgo en el terreno de juego. Un aspecto que se echó mucho en falta durante su ausencia y que con Iñaki Peña carecieron de ello. Con el joven portero, el Barça recibió nada más y nada menos que 32 goles en 17 partidos en todas las competiciones.

Por aquel entonces, el Barcelona sufrió varias goleadas de renombre como la del Girona por 2-4 en Montjuic, el 3-2 ante el Amberes en Champions, el 4-1 en la Supercopa de España o el 3-5 ante el Villarreal. Cabe destacar que la presencia de Iñaki Peña en las alineaciones coincidieron con el peor momento del equipo en toda la temporada y que propiciaron la ya famosa decisión de marcharse de Xavi Hernández.

Ahora, con Ter Stegen de nuevo ya afianzado en la portería del Barcelona, el equipo no pierde un partido desde que lo hiciera el pasado 27 de enero ante el Villarreal y estando a las puertas de las semifinales de la Champions League.