El Barcelona sigue en la pelea por la Liga. Y todo ello gracias a Joao Félix que, cuando quiere, es un jugador superlativo. Ante el Cádiz lo demostró con un golazo de chilena en la primera mitad para darle los tres puntos a su equipo y permitirle ir al Clásico del Bernabéu dentro de ocho días a gastar su última bala por el campeonato liguero. Desde ya, el conjunto azulgrana centra todos y cada uno de sus esfuerzos en el trascendental partido ante el PSG dentro de 72 horas.

Xavi realizó hasta ocho cambios respecto al partido del martes ante el PSG. El técnico español dio descanso a Koundé, Araujo, Gündogan, De Jong, Lamine Yamal, Raphinha, además de los sancionados Lewandowski y Cancelo. Para este partido ante el Cádiz, el conjunto azulgrana salía con Ter Stegen en portería; Héctor Fort y Marcos Alonso en los laterales, con Cubarsí y Christensen en el centro de la zaga. Centro del campo para Oriol Romeu, Sergi Roberto y Fermín López. Por último, en ataque estarán Ferran Torres, Joao Félix y Vitor Roque.

Y pasadas las nueve de la noche echaba a rodar el balón sobre el césped del Nuevo Mirandilla. El Barcelona se jugaba la vida por arriba y el Cádiz por abajo. Uno luchaba por la Liga y el otro por la permanencia. Por lo que el espectáculo estaba servido.

Si el partido del Real Madrid en Son Moix contra el Mallorca había sido soporífero, al menos en la primera mitad, este entre el Cádiz y el Barcelona parecía ir encaminado a lo mismo. Y es que hasta el minuto 17 no se produjo el primer acercamiento serio. Llegó en las botas de Joao Félix tras un gran centro de Héctor Fort, pero el delantero portugués remató desestabilizado y muy desviado de la portería de Ledesma.

Javi Hernández dio el primer aviso en el minuto 21 a Ter Stegen con un zurdazo fortísimo desde dentro del área, pero el portero alemán paró aunque sin poder atrapar la pelota. Era el primer disparo a puerta del encuentro y venía por parte del conjunto gaditano. Fermín López sintió envidia de su rival y quiso también probar a Ledesma desde fuera del área cuatro minutos más tarde, pero el balón se fue a córner tras tocar en un defensa. Esto es lo poco que estaba pasando en el partido, la verdad. La cosa iba de disparos, y Cubarsí también lo intentó desde fuera del área en el 27′, pero sin éxito ni peligro.

Joao Félix abre el marcador

Joao Félix, que volvía a tener una nueva oportunidad como titular, abrió el marcador en el minuto 36 de chilena. Sí, de chilena. Pocos goles se ven últimamente de estas características, pero en un córner botado por Marcos Alonso apareció el portugués para sacarse un as debajo de la manga y hacer un auténtico golazo haciendo el 0-1. Séptimo gol del todavía jugador del Atlético de Madrid en esta Liga y demostrando que cada vez que ha salido de titular ha participado directa o indirectamente en los goles del equipo.

Y justo antes del descanso el Barcelona estuvo a milímetros de hacer el segundo. Y digo milímetros porque Víctor Chust sacó sobre la línea el disparo de Fermín López. El canterano azulgrana recibió una gran asistencia de cabeza de Sergi Roberto y cuando ya celebraba el 0-2, ahí apareció el central del Cádiz para decir «no».

Juanmi da un susto al Barcelona

En el minuto 53, ya en la segunda parte, Juanmi dio un susto al Barcelona anotando gol, pero el delantero andaluz estaba en fuera de juego. Pero no un fuera de juego dudoso, la realidad es que estaba a unos cuatro metros de la defensa culé. No había dudas, pese a que él decía que no era fuera de juego. Cuando lo vea en televisión seguramente se eche a reir.

Poco después del gran susto, pasada la hora de partido, Xavi movió el árbol y dio entrada a Pedri, Lamine Yamal y Koundé para sacar del campo a Christensen, Vitor Roque y Héctor Fort. 30 minutos para rodar antes del PSG, especialmente para Pedri, que mucho depende de él si el Barcelona quiere clasificarse a semifinales de Champions el martes.

Joao Félix estaba llevando todo el peligro del Barcelona en el partido. El gol, el peligro y todas las acciones de ataque pasaban por sus botas. En el 71 recibió el balón fuera del área, se giró y disparó al palo. El conjunto azulgrana rozaba el 0-2.

Decisivo Ter Stegen

Ter Stegen quiso poner su marca personal en el partido con una espectacular palomita al tiro de Samassekou desde fuera del área. El futbolista africano disparó desde fuera del área en el minuto 78, pero el portero alemán realizó una gran intervención para enviar el balón a córner.

A poco tiempo más dio tiempo en el partido. Los últimos minutos del encuentro entre el Barcelona y el Cádiz sirvió para que el conjunto local diera varios arreones en busca del empate, mientras que el conjunto azulgrana se mostró realmente cómodo defendiendo las embestidas de su rival.