Escándalo: el árbitro le quitó la pelota al Cádiz en la última jugada del partido y pitó el final antes de tiempo

El Barcelona salió con tres puntos de Cádiz, a pesar de una segunda parte en la que fue superado por el equipo amarillo. Los gaditanos buscaron la manera de darle la vuelta al gol marcado por Joao Félix de chilena, pero no estuvieron afortunados. Juanmi marcó un gol en fuera de juego, mientras que solicitaron una mano por un posible penalti de Cubarsí, aunque el escándalo llegó al final del encuentro. En la última jugada del partido, en la que el balón golpeó en la cámara del techo cuando iba a la frontal y Pulido Santana decidió quitarle el balón a los locales y dárselo al Barça, para pitar el final antes de que se cumpliera el tiempo.

Fue la última jugada del encuentro. El Cádiz iba a la desesperada y metieron un balón en dirección al área del Barcelona. El esférico golpeó en la cámara araña del techo, por lo que se debía dar el balón al que lo tenía en posesión desde el lugar del impacto. Sin embargo, se lo entregó a Ter Stegen y, cuando el portero lo puso en juego, pitó el final.

😶 Pelotazo a la cámara, balón para el Barça🤦 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 13, 2024

Los andaluces buscaron la forma de conseguir agitar aún más la zona baja de la clasificación, después de que sus tres rivales más directos en la lucha por la salvación no hayan conseguido ganar esta jornada. Sin embargo, se encontraron con un gol de Joao Félix de chilena al término de la primera mitad que les condicionaba de cara al segundo acto.

El conjunto barcelonista bajó el pistón en la segunda y estuvo cerca de pagarlo caro. Juanmi, en una jugada en la que estuvo en todo momento en fuera de juego, conseguía marcar tras recibir sólo ante Ter Stegen. El delantero se llevaba las manos a la cabeza al no creerse que pudiera estar adelantado. Las imágenes no dejaban lugar a dudas y no hizo falta ni siquiera tirar las líneas desde el VAR, puesto que su posición antirreglamentaria era clara.

El árbitro no pitó penalti para el Cádiz

Más dudas generó una mano que reclamaron en el área los jugadores del Cádiz por parte de Pau Cubarsí. Cuando mejor estaba el equipo dirigido por Pellegrino, volvió a aparecer Juanmi para tratar de poner el empate, con un remate de cabeza que lo sacó como pudo la nueva promesa de la Masía. El balón le pegó en la mano, aunque en la repetición –en la que no se apreciaba muy bien– parece que está recogiéndola en el momento del impacto y que, además, no le da tiempo a reaccionar por la proximidad de la posición del delantero.

Los futbolistas del Cádiz reclamaron mano de manera incesante, sin embargo Pulido Santana no consideró que la acción era merecedora de nada más. En el caso del VAR, el tiempo dedicado a la revisión fue mínimo, puesto que no se llegó a perder un segundo para estudiar la jugada una vez que el juego se paró. Hernádez Maeso, al frente de la sala VOR, tampoco intervino.

A pesar de que desde el VAR consideraron que no era penalti, las imágenes que se ofrecieron en un primer momento dejan mucho lugar a la duda, puesto que no se apreciaba la posición de la mano de Cubarsí, ni siquiera si le golpea a él o a Christensen, que estaba a su lado. En una toma posterior sí que parece que al danés le puede pegar en la mano, pero que está recogiéndola y que tiene justo delante a Juanmi, por lo que no le da tiempo a reaccionar una vez que el balón sale de la cabeza del delantero del conjunto gaditano.