Xavi: «Si no hubiera tomado la decisión de irme, no estaríamos ahora compitiendo»

Xavi Hernández acudió a rueda de prensa para comparecer ante los medios de comunicación en la previa al choque entre el Barcelona y el Cádiz. Después de la importante victoria en París ante el PSG, el conjunto azulgrana cambia el ‘chip’ de la Champions por la Liga ya que quiere seguir metiendo presión al Real Madrid a una semana de la disputa del Clásico en el Santiago Bernabéu.

«El Cádiz sólo ha perdido un partido de los últimos cinco, se juegan mucho, se juegan bajar de categoría… les va casi la vida. Será un partido difícil. Equipo ordenado, agresivo, con fútbol directo… costará. A ver cómo llegamos de cansancio y fatiga. Son tres puntos vitales si queremos competir por el final por esta liga», comenzó el entrenador del Barcelona.

«Para nosotros es vital. La Liga se puede acabar si no ganamos. Tenemos que salir muy metidos para no tirar la toalla. Si fallamos, el Clásico servirá de muy poco. Jornada clave», añadió Xavi. «Es importante ganar para tener opciones en la Liga. Para tener opciones de meternos a cinco puntos del Madrid si ganáramos el clásico. Pero si no lo logramos, diríamos casi adiós a la Liga».

Sobre su decisión y si ahora disfruta de los partidos: «Sí, en muchos momentos sí, pero antes también me pasaba. Ahora hay más tranquilidad en el entorno, el club también, sabiendo que hay una fecha de caducidad. Hemos ganado en tranquilidad todos, por eso estamos dónde estamos».

Por otro lado, Xavi hablará de cómo gestionará los minutos de Pedri y De Jong: «Hablando con ellos: cada caso es distinto. Depende del tipo de lesión, una muscular, otra más traumática. Pero tenemos que lograr la misma activación que en la Champions. Decidiremos mañana pero será un once competitivo».

Xavi habla de bajar la euforia