Marc-André Ter Stegen volvió a brillar y lo hizo salvando al Barça de otro despropósito liguero. El alemán se marcó un parada antológica en el descuento para amarrar los tres puntos y no dejar escapar dos puntos como otras tantas veces esta temporada del cuadro culé. Esta vez se hizo gigante para parar el disparo de Jaume Costa, a quemarropa, a un metro de línea de gol y para el que sólo necesitó la rigidez de su brazo inquebrantable.

Era un partido complejo para el Barça. Las numerosas bajas del equipo a consecuencias de lesionados y positivos por Covid-19 ponía en cuarentena, nunca mejor dicho, la convocatoria de Xavi Hernández, repleta de chavales de La Masía, con el cascarón aún por abrir. Pese a ello, la jugada no salía del todo mal y los blaugrana fueron dominadores de la pelota y de las acciones de peligro. Ter Stegen, desde el fondo de la sala, acudía a un partido en el que no sería muy exigido.

Pero es precisamente en estos partidos, en los que las apariciones de un portero se cuentan con la mitad de los dedos de una mano, donde aquellos con la categoría de crack con los guantes destacan. Ter Stegen venía de una racha negativa, con más sombras que luces. Parecía haber perdido la chispa, esa magia bajo palos, esa capacidad de estar siempre en el lugar y momento adecuado para salvar al equipo. Su presencia parecía casi transparente.

Corría el minuto 92 de partido con el 0-1 de otro revivido Luuk de Jong en el marcador. El Mallorca apretaba y encerraba al Barça en su área en un guión de partido que se repite más de lo que desearía Xavi Hernández. Su equipo no logra cerrar los partidos, no consigue tal superioridad para llegar al tramo final con cierta tranquilidad, así como tampoco tiene la personalidad y el carácter para dominar la posesión y evitar el acoso y derribo de casi cualquier rival. Los bermellones no fueron una excepción y obligaron sobre la bocina a aparecer al portero alemán.

En casi cualquier partido anterior, cuando se necesitó que apareciera la suficiencia de Ter Stegen, el alemán se hizo pequeñito. Ya lo comentó Xavi en alguna comparecencia, que el alemán no pasaba por su mejor momento y que no tenía toda la confianza en sí mismo que debía tener. Pero esta vez fue diferente, el germano brilló.

Fue entonces, en ese minuto 92, cuando el Mallorca logra poner un centro al segundo palo donde aparece Jaume Costa sin oposición, tras dejar atrás un despistado y debutante Estanis, para rematar a bocajarro, a un metro de la línea de gol. Ahí es donde aparece Ter Stegen para inclinarse a su derecha y alzar el brazo con una celeridad pasmosa y una firmeza asombrosa. La pelota impacta en su brazo y sale repelida lejos del área.

Sus compañeros, conscientes de la salvajada de parada que hacía el alemán y lo difícil que han sido estos últimos meses para él, fueron a celebrarlo y abrazarle de inmediato. El gesto de Piqué, agarrándole el rostro con fuerza mientras celebraban su parada lo decía todo. De hecho hasta el propio club, ya tras el partido, celebraba la importancia del alemán en el partido. «Decisivo», escribían en sus perfiles oficiales. El propio Xavi, en sala de prensa, le lanzó piropos: «Marc es un porterazo, no descubro nada. Es autoexigente, tenía menos confianza de lo habitual y nos ha salvado dos puntos».

Ter Stegen sale muy reforzado de Son Moix. No sólo por los tres puntos que logra el equipo, importantísimos para seguir escalando posiciones en la clasificación liguera, sino también por el efecto positivo que tiene su parada en la autoestima del alemán, que vuelve a creer en sus posibilidades y en el papel determinante que tiene en este Barça donde debe ser un líder y había comenzado a levantar ciertas voces críticas a su alrededor. Hoy las silencia y deja de ser transparente.