Tebas cambia el discurso con Arabia Saudí.

La Liga y Visit Saudi han firmado este jueves un acuerdo de colaboración por el que la marca pasa a ser patrocinador global y destino turístico oficial de la competición española, con el objetivo de crear vínculos entre ambas culturas. Ahora, Arabia Saudí y la máxima competición del fútbol español estrechan lazos, después de las innumerables críticas de Javier Tebas, presidente de la patronal, a este país y a Luis Rubiales cuando llevó la Supercopa de España a Oriente hace varios años.

Y es que en 2019, Luis Rubiales, como presidente de la RFEF llegó a un acuerdo con Arabia Saudí para llevar la Supercopa de España. Fue a partir de ese momento cuando Javier Tebas lo criticaba sin tapujos: «La Supercopa en Arabia no es el lugar idóneo para celebrarse. No sólo por los derechos humanos. Ya llevan dos años pirateando el fútbol español y europeo de élite en una televisión de pago que tiene detrás al gobierno de Arabia Saudí. Esa bromita nos puede costar decenas de millones de euros y nosotros vamos a jugar allí». Ahora, el presidente de la patronal llega a un acuerdo con el mismo país que criticaba hace tan solo cuatro años.

«El acuerdo de colaboración firmado demuestra la fuerte conexión histórica entre LaLiga y Arabia Saudí: durante más de 15 años los partidos de LaLiga han sido seguidos por millones de aficionados al fútbol en todo el territorio», informa en el comunicado la patronal. En este apartado presumen de haber llevado la Liga a Arabia Saudí cuando hace cuatro años criticaba el gran daño que producía la piratería en aquel mismo país.

Este acuerdo reforzará «aún más» esta conexión e «inspirará a la próxima generación de futbolistas saudíes» a jugar en equipos españoles «en el futuro». «La firma de este acuerdo demuestra nuestro firme compromiso por el avance del deporte y la pasión del fútbol en el mundo árabe, así como por la expansión de nuestra presencia, y la de nuestros clubes, en un tan relevante epicentro deportivo mundial», indicó el director general ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo.

«Estoy convencido de que esta alianza llegará realmente al corazón de los aficionados y les permitirá sentir el poder unificador del fútbol. El fútbol y los viajes se complementan a la perfección, sirviendo como medio para conectar y unir culturas en todo el mundo», agregó.

Acercamiento a Arabia

Esta alianza, según La Liga, ampliará los límites de la activación de marca a través de una amplia gama de actividades, incluido un evento de lanzamiento de alto nivel, seguido de muchas otras actividades que se celebrarán en el país, con el objetivo de acercar LaLiga a Arabia Saudí.

«En esta colaboración estratégica, LaLiga y Visit Saudi mostrarán conjuntamente la excepcional oferta turística de Arabia Saudí, cautivando a un público diverso de visitantes locales, regionales y mundiales», afirmó el comunicado. Y lo harán a través de acuerdos de patrocinio, contenido digital y eventos de inmersión para el consumidor.

Más críticas de Tebas

Pero esas no fueron las únicas críticas a Arabia Saudí. Recientemente, Javier Tebas, en la presentación del nuevo nombre, logo y marca de la Liga, seguía con sus ataques a Arabia Saudí, quien ya ha quitado a varias de sus estrellas a la competición española este mismo verano: «Una liga no se hace en 48 horas, ni en tres o cuatro años. Acordémonos cuando la liga china se llevaba a grandes jugadores también, y ahora no está pasando nada allí. En su día Estados Unidos hizo lo mismo pero es muy complicado. La verdad que no me pone nervioso».

«Hay que poner el foco es en solucionar el desequilibrio que producen las ligas inflacionadas de manera artificial, que son las que provocan los problemas de competitividad y adulteran la competición», añadía en sus críticas al país árabe hace poco más de un mes.