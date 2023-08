Rectificación de Javier Tebas Medrano

En relación con el artículo publicado por este medio el día 17 de agosto de 2023 bajo el título Tebas cambia el discurso con Arabia Saudi, D. Javier Tebas, Presidente de La Liga, considerando incorrectas las informaciones difundidas en dicho artículo, desea puntualizar que en 2019 criticó la situación de piratería del fútbol español y europeo de élite que se venía produciendo y fomentando desde Arabia Saudi a través de la plataforma beoutQ, situación objetiva que desde el año 2020 no se produce, tras la condena emitida por la Organización Mundial de Comercio, en un proceso en el que LaLiga colaboró aportando un importante informe pericial que acreditaba la infracción de sus derechos de propiedad intelectual.

Por ello, no es cierto que Javier Tebas haya cambiado de criterio respecto deArabia Saudí, sino que las declaraciones emitidas en el año 2019 a las que se refiere el artículo de OKDIARIO aludían a una situación de piratería de derechos audiovisuales que se producía en aquel momento en dicho país, la cual estaba generando perdidas millonarias para el fútbol español.

Esta situación ya no se produce en la actualidad, por lo que no existe ningún cambio de criterio por parte de D. Javier Tebas. Arabia Saudí ha constituido desde hace años un mercado estratégico para LALIGA, siendo una de las competiciones más seguidas en dicho país, por lo que el acuerdo alcanzado entre LALIGA y Visit Saudi no hace sino reforzar la expansión de la presencia y marca deLaLiga y la de sus clubes en un epicentro del deporte mundial.