Tebas anuncia la fecha en la que se marchará de la Liga

Javier Tebas anunció en una entrevista en televisión la fecha exacta en la que dejará la presidencia de la Liga. Además, atizó a Luis Rubiales, habló de su relación con Laporta y Florentino Pérez, valoró la llegada de Mbappé a España o el caso Negreira, le dio posibilidades a la Superliga e incluso puso fecha a su fin como presidente.

El presidente de la Liga EA Sports, Javier Tebas, anunció que se presentará a las próximas elecciones para ser reelegido y afirmó que los siguientes cuatro años serán su último mandato al frente de la Liga de Fútbol Profesional. Tebas fue claro con la fecha final de su mandato, ya que no quiere seguir al frente una vez cumpla los 65 años.

«Queda un año. Voy a presentarme de nuevo a elecciones. El 26 de diciembre se convocan las elecciones. Siempre buscan un rival de Tebas. Rubiales o Florentino. Si soy reelegido voy a afrontar mi último mandato (cuatro años). Luego me iré a mi casa. Tengo un compromiso con muchos clubes», afirmó Javier Tebas en dicha entrevista.

Juanma Castaño entrevistó cara a cara a Javier Tebas en una extensa entrevista en Movistar donde se tocaron muchos temas y donde empezó hablando de sus famosos tuits: «El mundo de las redes sociales es un entorno diferente al de las entrevistas. Es una forma rápida de contestar a noticias falsas u opiniones. No es sencillo escribir un tuit. Tardo 30 ó 40 minutos en pensar o escribir uno. No he borrado ninguno». Además, el presidente de la Liga confesó que no acude a los estadios porque «aporto poco allí».

La opinión de Tebas del caso Rubiales

«Yo pensaba que algún día Rubiales acabaría, con alguna de sus meteduras de pata. Nunca sabes cuál es el momento. Se han hecho largos estos cinco años. El sistema Federativo es muy complicado. No ha sido agradable para el futbol español lo que ocurrió con Rubiales. La marca española ha sido dañada. Lo más grave de Rubiales fue su actitud en el palco. Representas a una nación. Ese gesto de tocarse los genitales delante de la Reina daña muchísimo la imagen de España. Hay que recuperar la marca España», afirmó Javier Tebas sobre el caso Rubiales.

Aunque Tebas piensa que hay mucho camino todavía por recorrer: «Yo creo que no es suficiente lo que está haciendo la Federación. Pero no soy quién para marcar los tiempos. Todavía hay decisiones que tomar. Queda mucha caspa rubialista todavía. Era una casa de los horrores. No voy a apoyar a ningún candidato a la Federación. Son las territoriales las que deben marcar el camino».

¿Machismo en la Federación?

«La expresión machista no me gusta utilizarla. Está muy manipulada políticamente. Tiene una connotación más bruta. Dentro de la Federación había muchas conductas contra las mujeres, no solamente contra las jugadoras. Se le ha faltado mucho el respeto a la mujer. Se le ha faltado a la dignidad. Coger a una jugadora como un saco de patatas es una falta de dignidad a la mujer», afirmó Tebas en Movistar.

Caso Negreira

Javier Tebas también opinó acerca del caso Negreira: «Solamente el hecho de intentar influir en los árbitros ya es un delito de corrupción deportiva. Habría que haber abierto el correspondiente expediente disciplinario y la Liga habría decidido lo que dicen los estatutos. Va desde un apercibimiento a un descenso de categoría. Un descenso no lo decide un presidente. Lo decide un juez. Yo la única capacidad que tengo es denunciar unos hechos para que el juez de disciplina social tome las decisiones oportunas. Yo, sí hubiese denunciado esos hechos para que fuesen sancionados».

«Queda un camino largo. Creo que hay conductas que no tienen explicación. Deberán explicarse. No sé si acabará mal para el Barcelona o solamente para los directivos. Hay muchas variantes. Pueden quedar todos absueltos también. Hay que dar muchas explicaciones. Se está investigando», sentenció el presidente de la Liga, Javier Tebas.

Situación del Barcelona en la Liga

«El Barcelona ha mejorado bastante su situación salarial respecto a la temporada pasada. Ha habido un compromiso importante que han cumplido, con una reducción que era un problema. No solamente era la salida de Messi, era también los salarios diferidos que habían hecho. Han hecho un esfuerzo, todavía le queda otro esfuerzo la próxima temporada, pero ha sabido incorporar jugadores que han mejorado su rendimiento, cedidos o no», afirmó Tebas ante Juanma Castaño.

El presidente de la Liga también valoró su relación con Laporta: «El Barcelona tendrá que cambiar algunas cosas para poder fichar en enero. Si hacen algún ahorro podrá. Ha mejorado mi relación con Laporta a raíz que nos reunimos y hablamos de lo que creía que tenía que trabajar el club. Limamos asperezas».

Tebas aún cree que la Superliga es posible

«Siempre he dicho que Florentino nunca pierde. Aunque pierda una resolución judicial, parece que la ha ganado. Siempre hay posibilidades (de que la Superliga salga adelante). El concepto de Superliga no apareció en 2021. Apareció antes, en 2004. Es un concepto ideológico de que los grandes clubes son los que tienen manejar Europa. El riesgo sigue estando», afirmó Tebas en Movistar.

Relación de Tebas con Florentino Pérez

Tebas también valoró su relación con Florentino: «Nunca puedo estar de acuerdo con Florentino Pérez. Pero lo respeto. La UEFA nos da un equilibrio a todos. Es un desgaste para mí, pero es mi obligación. Sería más cómodo llevarme bien con él, ser políticamente correcto con él y no criticarle». Asegura además que está «seguro de que mi familia y yo tendríamos muchos menos disgustos de los que nos encontramos todas las mañanas en medios de comunicación. Pero está por encima lo que creo que es bueno para el fútbol español. Aquí no hay nada manipulado con los clubes. Si yo no quiero que me critiquen algunos medios de comunicación o Florentino Pérez, iría contra mis valores».

«Ya tendré la oportunidad de acudir al nuevo Bernabéu. Si no me invitan a la inauguración no pasa nada. Es una decisión del Real Madrid. Me invitan todos los fines de semana al palco. Declino la invitación porque no voy a ningún lado. Si me invitan a la inauguración del nuevo Bernabéu iré por supuesto. Es un estadio impresionante. Estaré porque es un día de alegría para el club. Los días de partido están pendientes de otras cosas», dijo el presidente de la Liga.

«No puedo decir quién va a ganar la Liga. Soy aficionado del Real Madrid, pero el forofismo lo perdí hace mucho. Espero que sea entre 85 y 90 puntos», afirmó Javier Tebas en Movistar.

Tebas, Pedro Rocha y el rubialismo

«He hablado con Pedro Rocha. Es un hombre cauto, que sabe que tiene un problema encima importante y quiere tomar todo con mucha cautela para solucionarlo. No sé si es rubialismo. Creo que va dando pasos para alejarse del rubialismo», culminó Javier Tebas, presidente de la Liga.