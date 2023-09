Una de las peritos caso Rubiales ha declarado este lunes en el juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional que no ve a Jenni Hermoso pronunciar «vale» como respuesta a la propuesta de un «piquito» del que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Según ha podido saber OKDIARIO, esta experta en lectura labial apunta que el beso fue no consentido tras estudiar las imágenes en vídeo del momento en el que la Selección española recibe la medalla tras ganar el Mundial femenino.

La perito asegura en exclusiva a este periódico a la salida de la Audiencia Nacional que en ningún momento ve el «vale» a Luis Rubiales. Dos peritos especializados en interpretación de signos y lectura labial han sido los encargados de analizar los diálogos en las imágenes. Una es sorda y otro, sordomudo, y ambos pertenecen a la Agrupación de Personas Sordas de Granada. Ya han colaborado en otras causas de la Audiencia Nacional.

Les han citado esta mañana acompañados por una intérprete que no ha querido hacer declaraciones ante la prensa. Ambos peritos son «neutrales», no van con ninguna de las dos partes, y sólo tienen que encargarse de elaborar el informe pericial.

Declaraciones en el juicio a Rubiales

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Rubiales va a tomar declaración esta semana a varios allegados a Hermoso y a varios cargos de la RFEF en el juicio que se sigue contra el ex presidente del organismo futbolístico. En particular, el hermano de la futbolista y una amiga han respaldado el testimonio de la jugadora de la selección de fútbol de que el beso no fue consentido.

Por otra parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Francisco de Jorge, prevé interrogar al director de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera; el director de Integridad, Miguel García Caba; la jefa de prensa de la Selección femenina de fútbol, Patricia Pérez; y la del director de la Selección masculina, Albert Luque. Todos ellos comparecerán ante el juez este jueves como testigos.

El juez también ha recibido a través de la Embajada de Australia el certificado del contenido de todos los delitos del Código Penal del país oceánico. Preguntó si los hechos investigados son delito en el Estado de Nueva Gales del Sur. La causa analiza presuntos delitos de coacciones y de agresión sexual. La Fiscalía investiga si cinco personas del entorno de Rubiales intentaron coaccionar a Jenni Hermoso tras el beso.

Tras la declaración, el instructor aceptó la petición de la Fiscalía de que Rubiales no pueda comunicarse con la jugadora durante la instrucción de la causa abierta. También tiene prohibido acercarse a ella a menos de 200 metros.

Según fuentes fiscales, Rubiales negó ante el juez coacciones hacia la jugadora de la absoluta y su entorno, así como que hubiera falta de consentimiento en el beso en la boca que le propinó. El ex presidente de la Federación contestó a las preguntas de todas las partes durante los cerca de 45 minutos que duró su declaración como investigado.