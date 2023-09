La Audiencia Nacional cita a tres jugadoras de la selección por el ‘caso Rubiales’

La Audiencia Nacional ha citado a tres jugadoras de la selección española para declarar como testigos en el caso Rubiales. Así lo ha dictaminado el juez Francisco de Jorge, que investiga el caso sobre el beso no consentido que el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino ganado por la selección. El magistrado ha citado a dichas jugadoras, cuyas identidades no han trascendido, para que declaren el próximo 2 de octubre y podrían hacerlo por videoconferencia.

Además, también han sido citadas varias personas allegadas a Hermoso, así como dos peritos de la defensa cuya misión en sede judicial será respaldar el informe aportado a la causa por abogada de Rubiales, Olga Tubau. Todas estas citaciones se unen a las de los cuatro trabajadores del RFEF que el juez citó el jueves.

Por otra parte, la Embajada de Australia ya le ha traslado al Juzgado Central de Instrucción Uno el certificado del contenido de todos los delitos del Código Penal del país oceánico que son aplicables en el Estado de Nueva Gales del Sur, donde se celebró la final del Mundial el mes pasado, según informa Europa Press.

Rubiales acudió el pasado viernes a declarar en la Audiencia Nacional, donde reiteró que el beso a Jenni Hermoso durante la final del Mundial «fue consentido». Además, reafirmó sus palabras declarando no haber coaccionado a la jugadora tras este episodio. Después de declarar, el Juez de la propia Audiencia Nacional prohibió al ex presidente de la RFEF acercarse a la jugadora a menos de 200 metros de distancia.

La Audiencia Nacional pretende aclarar todo lo ocurrido en torno al beso no consentido que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso tras finalizar la final entre España e Inglaterra en Australia. El ex presidente fue más tarde acusado de coaccionar a la jugadora.

La selección, sin Jenni Hermoso

Mientras tanto, la selección española disputa esta tarde su primer partido de la nueva era abierta tras el despido de Jorge Vilda y la contratación de Montse Tomé. La nueva seleccionador se estrena en el banquillo en el encuentro frente a Suecia, correspondiente a la Liga de Naciones y decisivo para decidir la clasificación para los Juegos Olímpicos de París.

Las últimas semanas han estado marcadas por constantes polémicas, que ahora parecen haber quedado aparcadas ante el partido frente a las suecas. El nombramiento de Tomé no fue del todo bien recibido por el vestuario, que también vetó a la nueva seleccionadora. De hecho, tras el cónclave celebrado en la concentración de Oliva, los días de la entrenadora al frente del equipo nacional parecen estar contados.

A esa concentración se llegó después de una renuncia masiva por parte de 39 jugadoras. De ellas, 20 fueron llamadas a filas, presentándose para no ser sancionadas. En la reunión hasta altas horas de la noche que tuvo en el hotel de concentración, se llegó a diversos acuerdos. Se pactó una hoja de ruta a seguir por parte de la RFEF, en la que se incluían despidos inminentes en diversos departamentos de la institución para cumplir con la regeneración que exigen las jugadoras y también la renuncia de Mapi León y Patri Guijarro, que dejaron en la mañana del miércoles el hotel.