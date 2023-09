Suecia-España: la selección no se planta

La campeona del mundo vuelve a escena. España estrena estrella este viernes en Suecia, donde debutará en la Liga de las Naciones. Un mes después de tocar la gloria y de que se iniciara el terremoto en la Federación, por fin el balón volverá a rodar y se hablará de fútbol. La selección femenina inicia una nueva era en busca de un nuevo objetivo: los Juegos Olímpicos de París. Para ello deberán ser finalistas de la competición que arrancan este viernes, a las 18:30 horas, en Gotemburgo.

Las últimas semanas han estado marcadas por constantes polémicas, que ahora parecen haber quedado aparcadas ante el inminente encuentro frente a las suecas. El nombramiento de Montse Tomé no fue del todo bien recibido por el vestuario, que también vetó a la nueva seleccionadora. De hecho, tras el cónclave celebrado en la concentración de Oliva, los días de la entrenadora al frente del equipo nacional parecen estar contados.

A esa concentración se llegó después de una renuncia masiva por parte de 39 jugadoras. De ellas, 20 fueron llamadas a filas, presentándose para no ser sancionadas. En la reunión hasta altas horas de la noche que tuvo en el hotel de concentración, se llegó a diversos acuerdos. Se pactó una hoja de ruta a seguir por parte de la RFEF, en la que se incluían despidos inminentes en diversos departamentos de la institución para cumplir con la regeneración que exigen las jugadoras y también la renuncia de Mapi León y Patri Guijarro, que dejaron en la mañana del miércoles el hotel.

Pero este viernes el balón volverá a rodar. Todo quedará aparcado, al menos durante dos horas. A las 18:30 horas, con sólo dos entrenamientos de preparación, España saltará al césped del estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo para medirse a Suecia. Con él, iniciará la Liga de las Naciones, en la que hay en juego dos plazas para París 2024.

La campeona del mundo vuelve a escena y lo hace con la reedición de la semifinal del pasado Mundial, en la que España superó en un vertiginoso final a la selección sueca. Salma Paralluelo y Olga Carmona fueron las encargadas de sacar el billete para la final de Sídney, en la que la madridista volvió a aparecer para dar el título a la selección.

España llega marcada por las bajas

Después de varios cambios, la convocatoria está formada por 14 de las jugadoras que ganaron el Mundial, a las que se suman tres de las 15 futbolistas declaradas el pasado año en rebeldía y que han regresado un año después. Hay grandes ausencias, debido a las lesiones, como las de Ivana Andrés, Salma, Alba Redondo o Esther González, aunque la baja más destacable es la de Jenni Hermoso. En este caso, según la propia seleccionadora, la decisión es como medida para protegerla.

Las novedades en la lista de España respecto a las que estuvieron el pasado 20 de agosto en Sídney son las de Laia Aleixandri, María Méndez, Rosa Márquez, Inma Navarro, Amaiur Sarriegi, Lucía García, Maite Oroz, Cristina Martín-Prieto y Claudia Florentino. De ellas, las tres últimas lo han hecho para sustituir a Esther, cuya lesión se supo después de la convocatoria, y a Mapi y Guijarro, que se fueron tras acordar con el CSD que no serían sancionadas.

Suecia, sin su estrella Rolfo

La selección de Suecia llega sin su estrella. Fridolina Rolfo está lesionada y su baja supondrá un importante revés para su equipo. Sí que están las ex madridistas Sofia Jakobsson y Kosovare Asllani. Las futbolistas han mostrado su apoyo en los últimos días a las jugadoras españolas, llegando a plantear un boicot que, finalmente, no se producirá. Lo que sí que habrá será una protesta conjunta, aunque no han querido ofrecer datos sobre qué harán.

Por una plaza en los Juegos

La Liga de las Naciones servirá como preolímpico. Sólo dos selecciones europeas, además de la anfitriona Francia, estarán en París 2024. Las elegidas, al contrario que anteriormente, cuando se tomaba como referencia el Mundial, saldrán de la nueva competición que España inicia este viernes ante Suecia. Para meterse en los Juegos, España deberá acabar líder del grupo que comparte con Suecia, Suiza e Italia y, después, superar las semifinales. De lo contrario, se quedarán fuera de la cita olímpica del próximo verano.