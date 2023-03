El Kun Agüero participó en el directo de Twitch de Ibai Llanos y en un momento de la conversación detuvo su discurso para tocarse el pecho. Segundos después afirmó: «Creo que acabo de sufrir una mini-arritmia». Cabe recordar que el delantero argentino sufrió una arritmia en octubre de 2021 contra el Alavés cuando militaba en el Barcelona y tras ser sometido a pruebas tuvo que retirarse del fútbol. «¿Qué pasa, tio?», le dijo Ibai Llanos cuando vio que Agüero se echaba la mano al pecho. Fue entonces cuando el Kun respondió: «Creo que me agarró una mini-arritmia». «¿Quieres que nos vayamos al médico?», contestó el streamer. «No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal».