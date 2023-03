‘La Resistencia’: Kun Agüero hace público el mensaje de su cardiólogo antes de la final del Mundial

La Resistencia regresó una noche más a Movistar+ con una nueva entrega. Este miércoles el programa presentado por David Broncano recibió la visita del Kun Agüero, que acudió por primera vez para hablar sobre su faceta como streamer y miembro de la Kings League.

Tras su retirada del futbol profesional debido a sus problemas cardiacos, Kun se ha convertido en toda una referencia en el mundo del streaming. No obstante, Broncano quiso saber cómo le había afectado tener que decir adiós al terreno de juego y si sus problemas de corazón le afectan a su rutina diaria.

«Para correr supuestamente, pero para tomar no me dijeron», expresó el argentino. Tras estas palabras, Broncano le preguntó sobre la final del Mundial y las imágenes virales en las que aparecía bebiendo con los jugadores de la selección de Argentina.

El Kun también habló sobre la faceta de Iker Casillas como tiktoker. «En TikTok es muy malo, pero me hizo muchas paradas importantes», bromeó sobre los vídeos que publica en la red social el que fuera capitán del Real Madrid y la Selección Española de Futbol.

«Me dijo el cardiólogo que estuviera tranquilo. Solo me recomendó que viviese el partido lo más tranquilo posible. Pero cuando terminó, se me olvidó todo. Me bebí todo el champán. Se bailó, se tomó y se perreó», expresó el Kun Agüero sobre la final del Mundial de Qatar, donde pudo celebrar la victoria junto a sus ex compañeros como un jugador más.

En cuanto a las preguntas clásicas del programa, el ex futbolista se mostró ambiguo y bastante esquivo en el tema del dinero. «No llevo bien la cuenta. Bastante, bastante mucho, que la gente saque sus conclusiones», expresó, siguiendo la misma línea en la pregunta de las relaciones sexuales.