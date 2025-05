La sorprendente revelación de Laporta sobre la renovación de Lamine: «Hablada, pero no…»

Joan Laporta quiere a Lamine Yamal como el epicentro del proyecto del Barça para toda la vida, como Leo Messi, y eso pasa por una gran renovación. El presidente azulgrana abordó con claridad los pasos que restan para formalizar la renovación del joven talento, que no podrá firmar su nuevo contrato hasta que cumpla los 18 años, en julio. Aunque la operación aún no se ha cerrado oficialmente, Laporta transmitió un mensaje de tranquilidad: «Siempre hay que sufrir. Su renovación está hablada, pero no está firmada. No está hecha, pero sí trabajada. Está feliz en el Barcelona».

Las palabras de Laporta confirman que, a pesar de que el acuerdo no está sellado, existe una base sólida entre el club y el entorno de Lamine para su renovación. El presidente insistió en que se está cuidando cada detalle para garantizar que el nuevo vínculo refleje el estatus actual del joven dentro del primer equipo, independientemente de su edad.

«La ficha debe estar acorde con su rendimiento y no con su edad», subrayó el presidente, que remarca también que Lamine se ha ganado un trato diferenciado por ese impacto temprano y el potencial descomunal con el que está deslumbrando: «Un Lamine que ha explotado como lo ha hecho, hay que tratarlo de una manera especial. Se sale de la norma».

En este sentido, el club está trabajando para que el extremo se sienta valorado y, sobre todo, parte integral de la estructura deportiva del futuro. En cualquier caso, pese a su insistencia en afirmar que todo va cómo debería, no existe un acuerdo en firme todavía, destacando esas palabras con las que más de un tiembla: «Siempre hay que sufrir».

Laporta también aprovechó, en una extensa entrevista concedida a TV3, para destacar el papel de Jorge Mendes, agente del futbolista y buen amigo del presidente, y la influencia positiva que tiene en el desarrollo profesional del jugador: «Su entorno y su agente, Mendes… le asesoran bien. Creo que acabará bien. Se ha criado aquí, es catalán, es del Barça. Está llamado a ser el mejor jugador del mundo. Está bien aconsejado».

Durante la entrevista, no faltó una inevitable comparación con Leo Messi. Laporta recordó cómo el astro argentino consolidó su crecimiento en el Barça gracias a una gestión emocional y contractual adecuada: «En su primer contrato importante, le consolidamos los bonus en fijos, y así estaba contento. Pero es importante que se sienta importante y querido, que haya éxitos colectivos… y eso lo sabemos hacer».

Otras renovaciones

La renovación de Lamine Yamal no es el único asunto relevante sobre la mesa del club este verano. Laporta también confirmó que otros jugadores clave como Frenkie de Jong, Raphinha e Íñigo Martínez están en conversaciones avanzadas para prolongar su vinculación con la entidad: «Frenkie quiere seguir, lo hemos hablado y está muy adelantado. Está motivado e ilusionado. Él y Pedri… Queremos que siga, puede ser clave en el equipo».

Asimismo, el presidente aclaró que la situación de Hansi Flick, el técnico que ha llevado al club a conquistar la Liga esta temporada, también está en vías de formalización. «El contrato de Flick está acordado, pero no firmado”, apuntó, dejando claro que tanto la dirección deportiva como el entrenador están alineados con el proyecto.