Laporta confirma el adiós a Montjuic y asegura que jugarán en el Camp Nou la temporada que viene

Joan Laporta, tras la Liga ganada por el Barcelona, ha concedida varias entrevistas a medios catalanas durante los últimos días donde valora la gran temporada que ha hecho su equipo y comienza a analizar el futuro de la entidad. El presidente blaugrana dio por hecha la renovación de Lamine Yamal cuando cumpla los 18 años, la de Hansi Flick hasta 2027 y aseguró que el Barça estará jugando en el Camp Nou la temporada que viene.

El Barcelona disputa este domingo su último partido del curso como local contra el Villarreal. Y es muy posible que sea el último en Montjuic. «Parece ser que sí. Montjuic ha salido mejor de lo que esperábamos. Los culés que han subido a Montjuic se lo merecen todo. El barcelonismo ha respondido. Hemos tenido cifras de asistencia muy altas. Ha funcionado muy bien el y la inversión que hicimos ha valido la pena. Ahora tenemos previsto que la temporada que viene la jugaremos en el Spotify Camp Nou. Iremos allí y tendremos una temporada atípica en la que jugaremos a la par que terminamos de construir el estadio. En diciembre estará el 90% construido. Estará terminado en verano del 2026 y quizás nos retrasamos un poco con la cubierta. Por lo tanto, si todo va como está previsto, el del Villarreal será el último partido en Montjuic», aseguró el presidente azulgrana.

«Se quiere jugar en el Camp Nou. Es lo que nos gustaría, pero también a mí me gustaría acabar el estadio cuanto antes y cuanto más tiempo tengamos de construcción y menos de juego, más rápido podremos ir», añadió Joan Laporta sobre la disputa del Trofeo Joan Gamper, dejándolo en el aire.

«Hasta que no esté todo construido vamos a seguir el mismo sistema de los pases de temporada. Todavía el abonado no se podrá sentar siempre en la misma butaca. Porque cuando volvamos, lo haremos con sesenta y pico mil asientos y esto quiere decir que no todos los abonos estarán asignados. Seguiremos el mismo sistema que en Montjuic porque es un sistema justo y democrático. Se están buscando fórmulas para dar alguna preferencia a los socios que nos han acompañado en Montjuic», explicó Joan Laporta sobre el regreso al Camp Nou en una entrevista concedida a La Vanguardia.

También habló Laporta sobre la forma de pagar el nuevo estadio: «Lo hemos de empezar a pagar una vez esté terminado. Se pagará con los ingresos adicionales que generará el estadio. De estos, un tercio será para pagar la financiación, otro tercio para el club y otro tercio para contingencias que se puedan producir. Nuestros estudios de viabilidad de la devolución de la financiación han sido muy conservadores. Estoy convencido de que el estadio generará mucho más. La estructura financiera que se ha articulado funcionará».

«Estamos viendo que hay muchas posibilidades. Creo que los ingresos serán muy superiores a los previstos. Los asientos VIP se han vendido a una velocidad de vértigo, nos los quitan de las manos. Estamos muy satisfechos de cómo están respondiendo las empresas y los patrocinadores. También nuestro departamento de nuevos negocios está siendo muy imaginativo con respecto a cómo podemos rentabilizar mucho más los negocios que hay dentro del estadio en cuanto a dar licencias por un determinado tiempo. Tener un estadio nuevo y moderno genera mucho. No estamos hablando de Alicia en el país de las maravillas, sino de un nuevo estadio que tiene una capacidad enorme para generar ingresos y estamos trabajando mucho para poder optimizarlos», añadió el presidente del Barça.