La sorprendente contestación de Tiafoe tras perder con Alcaraz: «No te soporto»

La victoria de Carlos Alcaraz sobre Frances Tiafoe fue una de las más sufridas en los últimos tiempos del español, que tuvo que remontar a un jugador que completó uno de los mejores partidos que se le recuerdan en un Grand Slam. Al acabar en encuentro, ambos tenistas acudieron a saludarse a la red, de manera amistosa y haciendo gala de la buena relación que les une. Alcaraz felicitó a Tiafoe por su partido y Frances sorprendió con la respuesta que le daría al jugador murciano en plena central de Wimbledon.

«No te soporto», le espetó Tiafoe a un Carlos Alcaraz que se sorprendió, pero no demasiado, ya que la respuesta no era si no una mezcla entre lo bromista que es Frances y la resignación de perder en un quinto set que es territorio casi infranqueable para Alcaraz en los Grand Slam, como demuestra su porcentaje de más del 92% cuando los partidos se van al último parcial.

Fue el propio Frances Tiafoe el que relató lo sucedido en la red tras acabar el partido correspondiente a la tercera ronda de Wimbledon. «Simplemente, respeto máximo. Él me dijo ‘es bueno verte jugar así’ y yo le contesté, ‘no te soporto’», contaba el jugador norteamericano, número 29 del ranking ATP, pero cuyo rendimiento ante Alcaraz deja pistas de que tiene talento para llegar mucho más arriba en la clasificación, puestos en los que estuvo en 2022 y 2023. «Le dije que hiciera otro gran campeonato y todo lo mejor en el futuro. Él me repetía que soy uno de los mejores jugadores del mundo. Tengo mucho respeto por Carlos», añadía Tiafoe, dando contexto a lo sucedido.

La doble derrota de Tiafoe ante Alcaraz

En un análisis más puro del partido, Tiafoe lamentó que volviera a perder en un Grand Slam con Carlos Alcaraz, ya que en 2022, en el US Open, también cedió en un encuentro que se iría, como el de tercera ronda de Wimbledon 2024, al quinto set. «Todavía pienso en cuando perdí contra él en el US Open. Dos veces estás a un set de distancia, nunca sabes lo que puede pasar después. Por supuesto, voy a pensar en eso”,

Carlos Alcaraz es ahora prácticamente una fijación para Tiafoe, que mantiene como objetivo ganar un Grand Slam y sabe que Carlos es a día de hoy el hombre más fuerte en estos torneos, independientemente de la superficie en la que se disputen. «Si quiero ganar uno de estos torneos, tengo que vencerlo. Creo que esto duele un poco más que lo del US Open. Siento que allí me estaba aferrando para salvar mi vida. Aquí creía que la clave estaba más en mi raqueta a veces», acabó por comentar Frances, sobre el partido y las opciones que había tenido en el cuarto set, después de adelantarse por dos a uno en un primer tramo de encuentro espectacular por su parte.