El partidazo de la jornada que medirá a Barcelona con el Atlético de Madrid tendrá también un enfrentamiento de estilos entre Xavi Hernández y Diego Pablo Simeone. Precisamente, el técnico argentino ha recordado unas palabras pronunciadas por el actual entrenador blaugrana, que en 2016 despreció la manera de jugar de los rojiblancos, señalando que no era la forma adecuada de jugar para un grande. Casi al mismo momento, el culé le ha respondido en la rueda de prensa previa, desatando el cruce de declaraciones.

Simeone se ha sentado a valorar el encuentro que medirá a los suyos contra el Barça y ha querido acordarse de las palabras pronunciadas por Xavi hace seis años, mandándole un recado al azulgrana. «En 2016 Xavi dijo que el estilo del Atlético no era el estilo para los equipos grandes. Ahora podrá desplegar lo que busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona. En nuestro juego intentamos llevar el partido donde podemos hacerles daño», ha revelado el argentino

En su momento, el que hoy es entrenador del conjunto azulgrana, criticó la manera de jugar del conjunto rojiblanco. En una entrevista concedida a Valdano, el entonces futbolista se refirió a la forma defensiva de jugar de Simeone y dijo que no era adecuado para un equipo grande. El Cholo, que lo tenía apuntado, ha querido lanzarle un recado y le pone una misión: «Es muy respetable lo que opina porque él tiene la capacidad de haber convivido con su etapa en Barcelona muy buena, con grandísimos futbolistas, enormes jugadores, enormes éxitos. Ahora a tratar de demostrarlo dentro del entrenador que es, que seguramente será muy bueno».

Xavi no ha tardado en responder

Unas palabras que han tenido una respuesta casi inmediata. En ese momento, Xavi estaba ofreciendo también la rueda de prensa y no se ha mordido la lengua, lanzando un nuevo dardo y señalando que él nunca metería a todo su equipo atrás: «No sería el estilo del Barça. No encaja. No creo que la afición entendiera que el Barça jugase así. No es nuestra idea. No digo que no tenga mérito y sea competitivo y gane títulos. Pero aquí no se entendería que nos cerrásemos once en el área».

Aún así, pese a que en su día criticó la manera de jugar del Atleti, Xavi ha reconocido el mérito que tiene el conjunto rojiblanco y el propio Simeone por jugar así y alcanzar el éxito. Además, el de Terrassa ha reconocido sentir admiración por su homologo en el banquillo del Metropolitano y por todo lo que ha logrado a lo largo de la década que lleva en el cargo: «Es lícito y se puede ganar, el Atlético lo ha hecho, pero no es nuestro estilo. Pero no digo que no le admire como entrenador. Es un gran entrenador. No es una crítica, es una realidad».