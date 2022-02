Xavi Hernández compareció ante los medios antes del trascendental Barcelona – Atlético de Madrid de la jornada 23 de la Liga Santander. Se juegan mucho ambos equipos y así lo calificó, como un «partido de seis puntos» ante un rival que aspira a lo mismo este curso, estar en la próxima edición de la Champions League. La situación de Ousmane Dembélé, que entró en la convocatoria, fue otro de los temas centrales de su rueda de prensa.

Partido de seis puntos

«Jugamos ante el campeón de LaLiga un equipo duro, difícil. Un entrenador que los trabaja bien, juegan de memoria. Es un equipo camaleónico. Es difícil, es una final muy difícil para nosotros. Jugamos en casa, con la ayuda del público. El calendario ha sido bestia para nosotros. Hemos entrenado bien, tenemos buenas sensaciones. Para nosotros es fundamental los tres puntos. Competir, son tres puntos vitales. Es un partido de seis puntos. Es una final, tenemos que ir a tope y competir».

Dembélé, convocado

«Las circunstancias han cambiado, Dembélé no ha encontrado una solución. Las circunstancias eran de una manera hace un mes, ahora son de otras. Hemos decidido que o renovaba o se buscaba una salida. Ahora han cambiado las circunstancias. Ahora forma parte de la plantilla.. no nos podemos tirar un tiro al pie. Ha sido profesional cuando ha estado en la lista y cuando no. Lo utilizaremos cuando lo crea conveniente. Es parte del equipo en estos momentos. Las circunstancias han cambiado con él, no ha encontrado una solución. La postura del club, del jugador… Pensamos que es lo mejor para el club, es un jugador que no puede ayudar a cumplir los objetivos. No sé si nos hemos equivocado o no, pero tenemos que decidir todos a una. Somos un club y una familia. Hemos decido lo mejor para el club, para el equipo, que es que el jugador forme parte de la plantilla con normalidad. Lo utilizaremos cuando lo crea conveniente».

Decisión de que juegue Dembélé

«Todo lo contrario, creo que hemos hecho bien. Hemos decidido por el club, por el bien del colectivo. Nos hubiera gustado que renovara, pero las circunstancias son las que son. Entiendo que el aficionado esté dolido, pero hay que pensar en el equipo, los que vengan que animen. Entiendo que hay gente enfadada y dolida, pero el grupo es lo más importante. Dembélé ha sido profesional en todo momento».

Adama y Aubameyang

«Los dos han entrenado con normalidad. Adama llega en mejor momento físico. Auba pasó el Covid-19 y ha entrenado individual. Los dos están disponibles, quizá Adama está mejor pero llegan los dos bien. Con ganas de verlo en el equipo».

Fichajes

«El club ha hecho un gran trabajo. Mateu, Jordi, el presidente, Rafa Yuste… Destacaría a Mateu, a Jordi… nos está ayudando mucha gente. El esfuerzo. Con el límite no era fácil. Se ha fichado bien, salimos reforzados e intentaremos que los nuevos nos ayuden a mejorar. Buen trabajo del club, estoy contento».

Alves fuera de la Europa League

«Hablando con sinceridad me siento mal, tomara la decisión que tomara era difícil. Elegimos a Dani por la posición, porque las tenemos mejor ocupada. He sido injusto con Dani, porque nos da muchísimo. He sido injusto pero lo tenía que ser con alguno de los nuevos. Más por la posición que por el rendimiento».

¿Qué aportan los nuevos?

«No solo velocidad, jugamos con una cierta edad que entienden más en el juego. Están en una edad muy buena para el entendimiento del juego. Ganamos mucho. Si nos aprietan alto tenemos más amenazas. Este tipo de jugador que puede ir al espacio y uno contra uno. Es difícil, ganamos poder y alternativas. Ganamos competitividad. Tenemos un abanico de posibilidades. Ya era hora. Es bueno para el equipo».

Araujo y su renovación

«Es una prioridad, Ronald está muy bien .Es un central que es una realidad. Está muy contento con el rendimiento. Es una renovación prioritaria. Es una pieza importante de presente y futuro».

Aubameyang

«Que había otros jugadores más completos. Es una evidencia. Auba nos puede dar una gran profundidad. Es un jugador experimentado, que nos puede aportar presión alta. Tenemos que aprovechar las virtudes de los jugadores al máximo. Ese es el objetivo del staff».

Unidad en las decisiones

«Aquí estamos todos en el mismo barco. Lo decidimos entre todos. No decido yo unilateralmente. Decimos cosas en equipo. Igual que lo decidimos hace un mes con Dembélé, lo decimos ahora. Tiene contrato y debemos utilizarlo. Nos puede ayudar, entiendo que haya gente dolida. Pero mañana nos jugamos mucho, es trascendental».

Más de Dembélé

«De momento es jugador del club. Ha sido muy buen profesional, cuando ha ido convocado o no. Su compromiso es intachable. Cuando le necesitamos nos va a ayudar, no hay dudas. Soy una persona conciliadora. Intento buscar la mejor solución para todos. Esta es la situación, creemos que era lo mejor para el club. Estamos intentado lo mejor para el club, y creemos que Dembélé debe estar. Forma parte de ser entrenador del Barça».

Europa League

«La veo con una buena oportunidad para ganarla, para entrar en la Champions. No hemos estado al nivel y ahora estamos en la Europa League. Volveremos. Competiremos, Ahora me agradaría ganar una Europa League».

Los fichajes

«Los fichajes pueden mejorar al equipo. Estamos entrenando bien, con mucha intensidad y ganas. Ganas de cubrir los objetivos. jugamos con el campeón, un Atlético que no está en su mejor momento pero que tiene jugadores de primer nivel. Veremos cómo se adaptan los nuevos. Veremos la competitividad de los de arriba, Es una final para nosotros».

Abde y Jutglà

«Ahora hay más competencia. Si no juegan en el primer equipo jugarán en el filial. Eso es clarísimo».

Objetivo, un billete para la Champions

«De momento el objetivo principal es entrar entre los cuatro primeros. Luego no descartamos nada. Estamos a 15 puntos con un partido menos. No descartamos nada, hasta que sea matemático, hay que ser realistas pero sin descartar nada».

Jordi Alba

«Hay más opciones en el lateral izquierdo. Jordi es importante, pero todos podemos mejorar. Para mí es una pieza fundamental en el equipo».

Las incorporaciones

«Nos hemos reforzado bien, es un equipo que ahora cambia con las incorporaciones y fichajes. Vamos a ver hasta donde podemos competir. Hay buen grupo y vestuario. con ganas de hacerlo bien, competir y dar el máximo. Quedan cuatro meses de temporada, pero contento por las incorporaciones».

¿Homenaje a Luis Suárez?

«Creo que se lo merece. El mejor delantero centro que ha tenido el Barça en los últimos años. Ha ganado títulos y ha sido un buen compañero. Tiene los honores. Es una pena que por el covid no pudiera darle un gran homenaje. Seguro que la afición le dará una gran recibida».

Los futbolistas quieren venir al Barça

«El punto positivo es que casi todos los jugadores quieren venir al Barça. Todos los jugadores tienen ilusiones y hacen esfuerzos. Es momento de pensar en el club y qué podemos hacer para ayudar al club. Estamos en una situación delicada en lo económico. Todos han hecho esfuerzos para venir y es muy digno. A pesar de lo adverso, todos quieren venir».

Más de Adama y Auba

«Están en una edad muy buena para competir. Están perfectamente capacitados, adaptados a un ritmo como la Premier. Dos grandes fichajes en mi opinión».

Tirito a Simeone

«No sería el estilo del Barça. No digo que no gane títulos o que no valga, pero no es nuestra idea. Tú puedes jugar como quieras. El Atlético de Madrid ha ganado dos ligas y ha estado cerca de ganar la Champions. No significa que no admire el estilo del Cholo. Es un gran entrenador. Pero no es el estilo del Barça, no es una crítica».