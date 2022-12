Simeone: «Tenemos un gran equipo y el que tiene que mejorar es el entrenador»

El ‘Cholo’ Simeone apareció en rueda de prensa para analizar la previa del duelo que disputará el Atlético de Madrid este jueves en el Metropolitano frente al Elche a partir de las 21:30. El técnico argentino también habló de la situación de Joao Félix antes del regreso de la Liga Santander y criticó su propio rendimiento como entrenador.

«Es una relación buena, de trabajo. Desde que estoy en el club nunca he dejado, más allá de algunas diferencias que hay entre las personas y no podemos estar de acuerdo en todo, y he buscado lo mejor para el club hasta el último día que esté yo o los futbolistas. Dar el máximo de todos», afirmaba Simeone en rueda de prensa sobre el portugués.

Simeone afirmaba que Joao Félix «es un jugador importante para el equipo» e hizo referencia al Mundial para hablar el futbolista portugués afirmando que «si nos transmite lo que vimos en el Mundial será importantísimo. Tiene condiciones y talento y el equipo necesita de sus cualidades».

«No hay ninguna confirmación a lo que dices, vivo en el día a día y trato de resolver las situaciones y las circunstancias que me toca sostener. Busco ganar el partido, que es lo importante», afirmaba el técnico argentino sobre los rumores de la marcha de Joao del Atlético de Madrid.

«Necesitamos mantenernos firmes las 4 patas del club. Viendo que han llegado 5 futbolistas a la final del mundial, tenemos un gran plantel. Posiblemente el que tenga que mejorar es el entrenador», culminaba Simeone en rueda de prensa.