Simeone planea premiar el gran partido de Copa de Pablo Barrios con su segunda titularidad consecutiva, en este caso el próximo jueves ante el Elche, en el regreso de la Liga. El canterano formó hoy con los once elegidos en el entrenamiento, al igual que Joao y que Griezmann, que ha adelantado su regreso y está entrenando con total normalidad. El Atlético encara la vuelta de la competición en una situación crítica, a 13 puntos del líder Real Madrid y fuera de posiciones Champions.

En este escenario, es evidente que una victoria ante el Elche resulta imprescindible para no avivar aún más el fuego de una crisis que amenaza con chamuscar los cimientos rojiblancos que tanto ha costado consolidar desde que hace once años llegara al club Diego Pablo Simeone, que cumplió la pasada semana en el campo del Arenteiro gallego su partido 600 como entrenador colchonero en el que sin duda es su peor momento, hasta el punto de que, pese a tener contrato en vigor, su continuidad la próxima temporada no está garantizada.

Al Atlético le espera un mes de enero tremendo porque a la baja de Cunha se unirán otras y por supuesto también habrá altas, pero por encima de la necesaria revolución que deberá sufrir la plantilla para cuadrar cuentas lo que es imprescindible es asegurar plaza en la Champions de la próxima temporada, y ahí es donde los tres puntos del jueves ante el Elche, colista de la Liga, son necesarios.

Simeone ha concedido dos días más de vacaciones a De Paul, Molina, Correa y el croata Grbic, mientras que Griezmann, por voluntad propia, trabaja desde ayer con el grupo. El francés, que se marchó en un extraordinario momento de forma, ha vuelto igual y llega muy motivado para romper por fin el jueves ante el Elche su mala racha goleadora en el Metropolitano. Desde abril de 2019, hace ya más de tres años y medio, no marca Griezmann en Liga en su estadio. Increíble, pero cierto.

También Joao, ya recuperado de la amigdalitis que le privó de jugar la Copa, ha formado hoy entre los titulares, con quienes se mantiene de manera sorprendente Mario Hermoso en perjuicio del mozambiqueño Reinildo, que parecía indiscutible para Simeone. El once con el que ha entrenado hoy el Cholo es en realidad muy similar al que jugó ante el Arenteiro salvo en la delantera, que cambia totalmente: Oblak, Llorente, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco, Pablo Barrios, Witsel, Lemar, Joao y Griezmann. Con relación a la Copa se caen Morata y Koke, dos de los mundialistas, aunque puede que de aquí al jueves Simeone haya cambiado de planes.

No hay que descartar que el del Elche sea el último partido de Joao en el Metropolitano, así como también el de algún otro jugador, como Carrasco, porque los movimientos telúricos que van a experimentarse en el club no dejan a nadie al margen. Absolutamente a nadie. Como dijo el Cholo en una reciente rueda de prensa, «aquí no hay imprescindibles».