Simeone: «Me pone contento ver al estadio como estuvo en los últimos 20 minutos»

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa tras la victoria por 1-0 del Atlético de Madrid sobre el Betis. El entrenador argentino se mostró realmente contento por esta victoria en el último suspiro con gol de Ángel Correa y valoró las sensaciones que le dejó el encuentro.

Correa

«Hablar mal de Ángel es difícil. Correa es uno de los que más minutos tiene aunque no siempre es titular, pero es de los que mas juega. Ángel es de los mejores que tenemos. Necesitábamos algo diferente y eso lo tiene Correa. Ha marcado un golazo y tiene una frialdad…».

Penalti a Morata

«Si te soy sincero no me acuerdo de esa jugada. Ya tocará que nos piten penaltis. Está claro que si no se dio esa situación es porque no ha aparecido para el VAR».

Defensa

«En la primera etapa Savic y Giménez tuvieron lesiones que les alejaron de jugar juntos. El Mario pre-Mundial no es el post-Mundial. Se conocen. El rendimiento de Mario está siendo muy bueno, trabajando, mostrando la realidad que quiere el entrenador. Compromiso no tenemos por nadie sino por los que tienen compromiso. Mario nos da cosas que nos dio cuando salimos campeones. Está en un momento muy bueno».

Gran aportación del banquillo

«Yo siempre me quedo con lo bueno. No hay mucho que decir. He sufrido sacando a Morata , pero veía complicado acomodar a todos para sostener el partido porque ellos estaban siendo muy peligrosos al contragolpe».

Gran juego

«Me pone contento ver al estadio como estuvo en los últimos 20 minutos. Yo soy feliz cuando esta la gente contenta. Ahí fuera hay 60.000 o 70.000 personas que están orgullosos con ustedes, eso les dije en la charla a los jugadores».

Oblak

«Jan, que más decir… Quizás el mejor portero del mundo. Es un gran profesional con una gran personalidad en el grupo y determinante durante todos estos años. Afortunado de que el club haya contratado a un joven cuando llegó al club. Esperó su momento con Moyá y desde ahí ha sido una pieza determinante en el equipo».