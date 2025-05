Simeone: «Inflamos todos el globo pero luego se ve la distancia con Real Madrid y Barcelona»

La Liga 2024/2025 echó el telón en el Metropolitano, no así la temporada para el Atlético, que todavía debe cruzar el charco para batirse en el novedoso Mundial de Clubes. Pero la jornada de esta tarde en el feudo rojiblanco trascendía lo deportivo. Fue una juicio más que otra cosa, porque la temporada inició ilusionante para los de Simeone y acaba en un aprobado raspado.

«Es un emblema del Atlético de Madrid. La gente lo quiere por el compromiso, la entrega, el talento… Llegó joven al club e hizo propio al Atlético y lo representó siempre de la mejor manera. Es un jugador que en pasajes de la temporada ha sido titular o entrando desde el banquillo. Estoy muy contento de todo lo que nos dio. Estoy agradecido a su comportamiento y trabajo. Es un futbolista muy importante de estos 14 años que llevo en el club».

«Ha hecho una grandísima temporada. Tanto él como Sorloth han metido muchos goles. Es una pena que no pudimos, por nuestra culpa, pelear un poco más hasta el tramo final de la Liga. Pero de la pasada temporada a esta hubo una renovación. Se ha notado. Esperamos seguir creciendo como esperamos».

«Todo siempre desde el lugar que se quiera mirar. Si lo miramos desde hace 14 años atrás sigue siendo muy bueno, el club sigue creciendo y siendo reconocido mundialmente. La exigencia aumenta, nos la hemos puesto nosotros mismos. Quedar segundo y salir campeón de un torneo en el que están Real Madrid y Barcelona no es fácil. Pero el Athletic y Villarreal crece y no es tan fácil que nosotros nos acerquemos a Madrid y Barça. Si competimos. Después inflamos el globo y todo lo que parece cerca… después la distancia se ve».

«No tengo duda de que perdimos el camino que veníamos conduciendo bien en el campo del Getafe. A partir de ahí el equipo no pudo seguir con la línea que traía. En esta búsqueda de ser primero no alcanza así. Dimos el máximo. Creo que sabemos donde están los errores. Una cosa es detectarlos y otra solucionarlos. Desde la tribuna para fuer se ve fácil, pero desde dentro no es tan fácil».

«Hemos salido dos veces campeón y dos veces segundos. Considero que desde hace 40 años en los que ha ganado liga el Athletic, el Valencia y el Deportivo y nosotros tres. En la Premier no pasa eso. En Francia hay un sólo equipo, en Alemania uno, aquí tenemos dos. Para ganar la Copa o la Liga tenemos que ganar a dos grandes equipos. Y en Champions también tenemos que pasar por ellos. Queremos acercarnos a ganar. Pero también valoramos lo que conseguimos».