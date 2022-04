El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, compareció ante los medios de comunicación este martes en la previa del gran encuentro ante el Manchester City, correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Champions League. El técnico argentino analizó el choque ante uno de los favoritos al título, habló sobre la sanción de la UEFA y las opciones que tienen Herrera y Giménez de jugar este partido.

Sanción

«No recordaba lo que sucedió en Old Trafford. Ustedes son periodistas y pueden opinar mejor. Nosotros nos enteramos ayer a la tarde y queremos que nuestra gente esté. Ojalá que se resuelva para que sea igualitario para todos».

Todos opinan del Atlético

«Siempre comento lo mismo, entreno desde el año 2005, jamás fui despreciativo con un colega mío. Me pongo en el lugar de los entrenadores con los que compito y entiendo que hay diferentes maneras de expresar lo que uno siente como entrenador. Cuando uno es despreciativo, no lo comparto. Las otras opiniones, prensa, jugadores que no juegan… Digo lo que decía mi padre: «por la boca muere el pez». Yo siempre respetaré a mis colegas, siempre».

Manchester City

«Nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien. Juego posicional muy bueno, pero nosotros tenemos ilusión. Está claro que solo con la ilusión no alcanza pero vamos a tratar de llevar el partido a donde podamos hacerles daño. Las palabras no dicen mucho, lo importante es lo que suceda a partir de las nueve de la noche».

Planteamiento

«No nos vamos a alejar mucho de lo que hacemos, buscando los tiempos justos para crear lo que nosotros generamos. A partir de ahí impulsar todo lo que genera esto. A un partido todo puede pasar».

El rival

«Ellos juega igual contra todos, muy ofensivo. Tienen grandísimos futbolistas, un entrenador genial y no me imagino otra cosa que lo que hacen en cada partido. Será importante lo que podamos hacer nosotros».

Lanzamiento de objetos en Old Trafford

«No estoy en condiciones de decir qué es justo y no es justo. El momento que salí, lo hice corriendo, como siempre, y me pasaron botellas por delante pero quedó en el anonimato hasta que lo has comentado».

UEFA más severa

«En las expulsiones de Savic y Carrasco no, después es más discutible».

Carrasco y Lodi, juntos

«Podría ser que tenga sitio Tiene mucha ilusión, muchas ganas. La temporada pasada hizo una gran temporada. Necesitamos ese Carrascos, en ese nivel es muy importante para nosotros».

City-Liverpool

«Siempre tenemos el mismo respeto por todos los rivales. Vi el Liverpool-City. Me pareció un partido fantástico. Veíamos una posición defensiva bastante marcada por el ataque del equipo contrario. Son dos equipos que juegan muy bien y no me cambia el pensamiento que tenía previo al partido».