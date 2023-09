Selena Gómez, DiCaprio, el príncipe Harry… las grandes celebridades se rinden a Messi

Una gran cantidad de celebridades acudieron al BMO Stadium de Los Angeles para ver en directo a Leo Messi. Desde famosos de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Gerard Butler, Owen Wilson o Tom Holland hasta artistas del mundo de la música como Selena Gómez o Liam Gallagher, el cantante de Oasis, pasando por estrellas de la NBA como LeBron James, James Harden o Magic Johnson, propietario del equipo, y los Duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle entre muchos otros.

Todos aprovecharon el primer partido de Messi en Los Ángeles para presenciar en directo las diabluras del crack argentino con el balón. Sin duda, la imagen más viral fue la de Selena Gómez. La cantante alucinó con una jugada que se fabricó el ex de PSG y Barça que sólo John McCarthy, guardameta de Los Angeles FC, pudo evitar que acabara gol con una gran parada.

Selena Gomez was all of us watching John McCarthy deny Messi! 😱 https://t.co/A3a564uUSB pic.twitter.com/7likNsWPJD

— Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023