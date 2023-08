Messi lidera al Inter de Miami y peleará por su segundo título en Estados Unidos

Leo Messi sigue imparable en Estados Unidos y el Inter de Miami disputará su segunda final gracias a otra exhibición del ex jugador del Paris Saint- Germain. Cuando todo estaba perdido y cuando la primera derrota del equipo de David Beckham en la ‘era Messi’ estaba a punto de llegar, apareció el argentino en el minuto 97 para enviar el partido a la prórroga. La eliminatoria acabó finalmente en penaltis y el siete veces ganador del Balón de Oro contribuyó anotando su pena máxima en la tanda.

Por primera vez en los ocho partidos Leo Messi no anotó gol, pero dio dos asistencias para ayudar a su equipo en las semifinales del torneo US Open Cup. Ahora, el Inter de Miami peleará por el segundo título de su corta historia. Pero no tenían un rival cualquiera, el SC Cincinnati llegaba como el mejor equipo de la Conferencia Este de la MLS, mientras que los rosados son colistas con 33 puntos menos. Una diferencia sideral que fue equiparada gracias al buen hacer del argentino y todos sus compañeros.

El partido comenzó con un 2-0 claro para los líderes de la Conferencia Este en la MLS, haciendo gala de su superioridad. Pero fue el propio Messi cuando en el minuto 67 comenzó con su recital de asistencias. El argentino asistió a Campana para que recortara distancias. Quedaban por delante más de 20 minutos, suficientes para que el rosarino se apuntara un nuevo pase de gol.

Messi ▶️ Campana to put us on the board! #CINvMIA | 2-1 pic.twitter.com/We41VuhFYs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023

Y no fue hasta el minuto 97 cuando Leo Messi envió un pase preciso de nuevo para Campana, que anotó su segundo gol de la noche gracias a la segunda asistencia del argentino. Esta vez sí que habría prórroga, no como en el anterior torneo en el que el partido se decidía directamente en los penaltis. Después de la prórroga en el que el Inter de Miami se puso por delante en el marcador, el Cincinnati igualó la contienda y las semifinales se acabaron decidiendo en los penaltis. Una tanda en la que los de Miami no fallaron y logrando el pase a la final que se disputará el próximo 27 de septiembre ante el ganador del Houston Dynamo y Real Salt Lake.

Otro más de Leo para Leo en el minuto 97! 🤯🔥 pic.twitter.com/5n5JMsjS1T — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023