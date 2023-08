Messi hace historia con el Inter Miami y ya es el futbolista con más títulos de la historia

Leo Messi hizo historia en la pasada madrugada tras proclamarse campeón de la Leagues Cup con Inter Miami después de derrotar al Nashville en la tanda de penaltis. El argentino volvió a marcar un golazo en la final y levantó su título número 44, lo que lo convierte en el futbolista con más entorchados de la historia del fútbol.

Messi ya tiene su primer título con Inter Miami, junto a sus amigos y compañeros Sergio Busquets y Jordi Alba. El cuadro estadounidense se proclamó campeón de la Leagues Cup después de derrotar al Nashville en la tanda de penaltis y con otro gol del argentino, que ya suma 10 con la elástica del Inter Miami.

En los 90 minutos de partido, ambos equipos empataron a uno. Fue Leo Messi quien adelantó a Inter Miami con un golazo impresionante desde la frontal. Décimo gol para el astro argentino en siete partidos con la franquicia propiedad de David Beckham, que además se convirtió en el mejor jugador y en el máximo goleador del torneo.

En el minuto 57, fue Picault quien empató el partido para el Nashville. Con ese tanto, el encuentro llegó a la tanda de penaltis donde ambos conjuntos lanzaron once disparos. Leo Messi, Busquets y Jordi Alba anotaron sus disparos sin problemas. Hasta que tuvieron que tirar ambos porteros. Callender, guardameta de Inter Miami anotó su disparo y fue Panicco, portero del Nashvile, quien falló para proclamar campeón a Inter Miami.

De esta manera, David Beckham logró su primer título como mandatario del Inter Miami y Leo Messi hizo historia con el club estadounidense al convertirse en el jugador con más títulos oficiales en la historia del fútbol profesional. El argentino volvió a marcar en otra final y ya suma 44 títulos en su carrera profesional. Su impacto en Estados Unidos ha sido tremendo y en apenas un mes desde su debut ya tiene su primer título.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023