Messi sigue en modo superhéroe: así fue su gol en el festival del Inter Miami

Leo Messi sumó su octavo gol en cinco partidos en la goleada del Inter Miami ante Charlotte. El argentino cerró la goleada del equipo de Florida que ya está en las semifinales de la Leagues Cup.

Con 3-0 en el marcado y en el minuto 85′, Leo Messi se sumó a la fiesta con un gol marca de la casa. El argentino recibió un pase de la muerte dentro del área y definió a la perfección para seguir batiendo registros con su nuevo equipo.

Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅

Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023