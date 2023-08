Messi vuelve a marcar con el Inter Miami y se acerca a su primer título en Estados Unidos

Messi sigue en modo superhéroe en Estados Unidos. La leyenda argentina volvió a marcar en la victoria del Inter de Miami (4-0) ante el Charlotte FC para meter a los de Gerardo Martino en las semifinales de la Leagues Cup. El ’10’ y capitán del equipo de David Beckham cerró la goleada y anotó su octavo gol en cinco partidos. Palabras mayores. El martes se enfrentará en semifinales al Philadelphia Union, que venció al Querétaro de México.

Liderados por Busquets en el centro del campo, los locales se sintieron rápidamente cómodos. Tocaban y tocaban ante un rival más pendiente de cerrar el camino hacia Messi que de mirar hacia la portería de Drake Callender. El equipo de Florida se desperezaba poco a poco, con un Jordi Alba muy activo por la banda izquierda, pero no generaba peligro. Ni siquiera necesitó hacerlo para adelantarse en el marcador.

En una jugada anodina en el área, el defensa Harrison Afful chocó con Dixon Arroyo. El contacto no parecía claro a primera vista, pero el árbitro señaló un penalti tras consultar el VAR. Messi le cedió el lanzamiento a Josef Martinez, que batió al portero de un tiro ajustado al palo derecho.

Corría el minuto 11, el Inter Miami ya ganaba, y lo peor para el Charlotte es que Messi apenas había entrado en juego. Bien defendido en su banda derecha, el 10 empezó a moverse por todo el campo para recibir. Lo intentó, se asoció con Busquets, Alba y Robert Taylor, y de sus botas nacieron algunas de las mejores jugadas del Inter.

La afición del estadio DRV PNK esperaba el gol suyo de cada día. «Messi, Messi», le gritaban desde la grada, donde se encontraba el seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

El astro argentino no intervino, sin embargo, en la jugada del segundo gol. En el 31′, Busquets encontró a DeAndre Yedlin en la banda derecha. El lateral levantó la cabeza, se detuvo unos segundos y encontró a Robert Taylor en la frontal del área. El extremo izquierdo marcó de un disparo raso tras un buen desmarque.

Charlotte volvió del descanso con algo más de intención, alentado por la necesidad de remontar. Lo intentó, centró un par de veces, pero no hubo forma de que marcara. Una buena contra del Inter, liderada por Messi, acabó de hundir al equipo visitante cuando la mala suerte provocó un gol en contra de Adilson Malanda.

El partido estaba a punto de terminar y Messi no había marcado, una novedad desde que llegó a la MLS. Animado por una afición que lo idolatra, el capitán argentino concluyó otro buen contragolpe con un gol. Lo celebró con una dedicación para sus hijos, una imitación de Spiderman.

