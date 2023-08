Messi se queda a cero en su debut en casa en la MLS

Leo Messi jugó su primer partido con el Inter de Miami en la MLS en su estadio, frente a su gente. El astro argentino no metió gol ni dio asistencia por primera vez desde que es jugador de la franquicia de David Beckham. Además, también fue el primer choque en el que el equipo rosado no se llevó la victoria después de nueve victorias consecutivas (algunas en los penaltis). El Nashville ya puede presumir de no haber recibido gol, ni pase de gol del argentino desde que juega en Estados Unidos.

Y es que el ex jugador del Barcelona y PSG lo intentó con varios libres directos en la primera mitad, pero alguna dio a la barrera y otra acabó en las manos del portero. El partido, que revivió la final de la Leagues Cup, fue un auténtico monólogo del Inter de Miami. El equipo visitante planteó un partido muy defensivo y con el objetivo de cerrar muy bien los espacios por dentro para así evitar las conexiones de Leo Messi con sus compañeros.

El argentino tuvo en sus botas el gol en el último minuto del descuento, en el 96′. Messi regateó hasta a dos rivales y golpeó con su pierna diestra, pero esta vez no pudo ser para él ni para su equipo. Con este empate, el Inter de Miami abandona la última posición de la Conferencia Este de la MLS y adelanta al Toronto FC.

No obstante, el equipo de Leo Messi, Jordi Alba y Busquets cuenta con tres partidos menos respecto al resto de los equipos. Ahora, el objetivo principal es el de ir escalando posiciones hasta poder entrar en el play off de la propia MLS. Todavía restan 10 partidos más para lograr esta gesta, que antes de la llegada del argentino parecía imposible.

Big-time save by Elliot Panicco late to help @NashvilleSC secure a point late against Inter Miami. 🧤 pic.twitter.com/LMpcQpROsO — Major League Soccer (@MLS) August 31, 2023