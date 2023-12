La selección femenina llega a Málaga con Aitana Bonmatí a la cabeza

La selección española femenina ya se encuentra en Málaga, donde este martes se mide a Suecia en la última jornada de la Liga de las Naciones. España ha llegado a la ciudad de la Costa del Sol con Aitana Bonmatí a la cabeza. La jugadora del Barcelona está en el foco, después de la última polémica surgida en el seno de la selección. Su enfado en la charla del descanso del último partido y su cambio generaron un caos que ha reactivado los líos dentro del vestuario, cuando todo parecía haber vuelto a la normalidad tras meses de inestabilidad.

A la petición de no disputar la segunda parte contra Italia, que provocó que España jugara con 10 durante unos minutos en la segunda mitad, se suma su ausencia en el entrenamiento del domingo. Aitana no se ejercitó con el resto de sus compañeras después del día libre que Montse Tomé les dio después de regresar de Pontevedra el viernes. Las jugadoras se reincorporaron a la concentración de Las Rozas y el domingo entrenaron, pero con la baja de la Balón de Oro, por una indisposición.

Este lunes, la selección llegaba a Málaga a las 12:30 horas, en un vuelo procedente desde el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Minutos después, aparecían en el hotel de concentración, donde prepararán el partido ante Suecia. Un partido cuyo resultado será totalmente intrascendente para el equipo nacional, que ya ha certificado su clasificación para la Final Four de la Liga de las Naciones, pero que sí que será importante para disipar cualquier tipo de dudas que puedan surgir en torno a la seleccionadora y al ambiente del grupo.

Aitana generó un caos en la selección

Aitana Bonmatí es el gran nombre propio de esta concentración. La mejor jugadora del mundo vivió un momento de tensión con Montse Tomé en el descanso del España-Italia, cuando la seleccionadora pidió más a la culé, al no estar contenta con el juego de la selección durante parte de la primera mitad. Tras ello, Aitana dijo que no podía continuar sobre el césped, sin dar tiempo a que se realizara el cambio a la vuelta del equipo al terreno de juego, lo que provocó que la selección saliera con una menos y encajara el empate en un partido que terminaría perdiendo.

Al conocerse las informaciones respecto a lo sucedido en el vestuario, la propia Aitana lanzó un mensaje en redes sociales poniendo en duda su veracidad y destacando la importancia de haber conseguido certificar la primera plaza de España en su grupo, lo que permite a la selección pelear por estar en los Juegos Olímpicos. «Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera. A partir de aquí, la situación no tiene más y lo importante es que el equipo consiguió la clasificación para la Final Four», explicó la jugadora.