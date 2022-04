Carlos Alcaraz es ya el presente del tenis mundial. El tenista murciano acaba de hacer historia al conquistar su primer Masters 1000 en Miami. Es, además, el campeón más joven en las 37 ediciones del torneo, con sus 18 años y 333 días. El pupilo de Juan Carlos Ferrero reúne toda una serie de condiciones para triunfar en el deporte de la raqueta: talento, gran equipo, humildad, versatilidad de golpes y una garra que le hace meterse al público en el bolsillo en cada partido.

¿Cuáles son las razones del éxito de Carlos Alcaraz? Nacido en una familia donde el tenis era más que un deporte, desde niño demostró pronto su talento con la raqueta. Guiado por su padre en sus inicios y después puesto en las manos de un gran equipo encabezado por Juan Carlos Ferrero, el proyecto de hacer de Alcaraz un gran campeón está recogiendo ya sus primeros frutos. La familia es un punto clave en la vida y carrera del flamante campeón de Miami, un estrecho lazo que también le une con su entrenador, como ha demostrado en la semana más bonita y a la vez la más dura para ambos por el fallecimiento de Eduardo Ferrero, padre de Juanki.

Arropado por un gran equipo

Desde bien pronto vieron el diamante en bruto que era Carlos Alcaraz, un niño que era capaz de competir a un gran nivel ante jugadores mucho mayores que él. Sólo hoy, para encontrar otro tenista de la edad del murciano en el ranking hay que bajar hasta el puesto 91 de la ATP (Holger Rune), mientras que el español ocupa ya el número 11 del ranking mundial. Su pasión por el tenis hace que no despegue su atención de este deporte y que se esfuerce por trabajar más y más para seguir evolucionando. Él es el primer consciente de lo mucho que le queda por seguir creciendo.

Su equipo trabaja todos a una para hacer de Carlos Alcaraz todo un campeón. El murciano sabe tener los pies en la tierra, pero por si acaso Juan Carlos Ferrero y compañía ya se preparan para afrontar este primer gran éxito con humildad y sin dejar de trabajar.

Ambición y cambio físico

En su afán por seguir mejorando y evolucionando, Carlos Alcaraz ha vivido en los últimos meses un espectacular cambio físico: ha ganado en masa muscular, para aguantar más las largas batallas en la pista y el extenuante ritmo de partidos al que se enfrenta día a día un jugador que ha de saltar día a día a la pista, ante rivales cada vez de mayor nivel.

Otro de los motivos del éxito de Alcaraz es su gran ambición. No hay objetivo que se plantee y no cumpla el murciano. Ya está a las puertas del top-10 de la ATP cuando a principios de año hablaba como meta de estar entre los 15 primeros. A su corta edad puede presumir, además, de haber logrado victorias en todos los Grand Slams en los que ha jugado por primera vez algún partido, llegando incluso a alcanzar unos cuartos de final en el US Open. También se ha impuesto a varios top-10, el más reciente el propio Casper Ruud, victoria que le valió el título en Miami.

Carisma y ejemplaridad

Sin querer seguir los pasos de nadie, más allá de escribir su propia historia, el equipo de Carlos Alcaraz sí coincide en un aspecto fundamental en otro equipo campeón, el de Rafa Nadal. Ambos hacen del trabajo y la constancia, así como de la fortaleza mental, los pilares fundamentales de su día a día. A sus 18 años, Alcaraz ha demostrado una gran madurez y mentalidad a la hora de afrontar los encuentros, sus victorias y sus derrotas. Un aspecto clave en un deporte como el tenis.

Otra de las grandes cualidades de Alcaraz es su carisma en la pista. El murciano se ha ganado el público en los diferentes puntos del planeta donde ha jugado. Han coreado su nombre en Nueva York, Miami, Río… Y es que con esa garra que demuestra en la pista contagia a la grada. Su juego es vibrante por ese afán suyo de luchar por ganar cada punto. Su versatilidad de golpes, con una derecha en carrera demoledora, sus dejadas e incluso golpeando la bola por debajo de las piernas. Alcaraz es sinónimo de espectáculo.

Además, el murciano destaca también por su deportividad y saber estar. No hace un mal gesto ni la paga con la raqueta como hacen ahora tantos en el circuito. Al contrario, sigue concentrado en su juego, intentando leer cuál es el mejor golpe y aceptando el error como una oportunidad más para aprender. Toda una serie de cualidades que auguran al murciano una prometedora carrera.