Carlos Alcaraz hizo historia este domingo al conquistar el Masters 1000 de Miami. El pupilo de Juan Carlos Ferrero se convirtió así en el primer español en hacerse con el título, pero, además, a sus 18 años y 333 días es el tenista más joven de la historia en proclamarse campeón en toda la historia del torneo de Florida. La prensa internacional se ha rendido al gran talento del jugador de El Palmar (Murcia), del que han destacado su precocidad, su versatilidad de golpes y sus valores.

Este lunes son muchos los periódicos extranjeros que destacan la gran gesta de Carlos Alcaraz. La mayoría destaca su gran precocidad y alaba no sólo la calidad de su juego sino su brillante mente y deportividad. Alcaraz remontó un break inicial en su primera final ante Casper Ruud, también debutante en el decisivo encuentro por el título de Masters 1000, y terminó ganando 7-5 y 6-3 para grabar su nombre en el palmarés del torneo. «Quiero ser conocido como Carlos Alcaraz», decía meses atrás el murciano, intentándose quitar el apodo de El nuevo Nadal e intentando escribir su propia historia. Desde ahora ya es pionero en Miami.

«La eclosión de un grande»

La prensa internacional se rinde a Carlos Alcaraz. Muchos periódicos extranjeros hablan de la victoria del español en murciano. «El futuro del tenis, Carlos Alcaraz, ha llegado», titula The New York Times. «En los dos torneos americanos más importantes, además del US Open, en Indian Wells y Miami, ha dejado claro que no es el futuro, él es el presente», dice el artículo en referencia a las semifinales alcanzadas en California y el reciente título en Florida por parte del pupilo de Juan Carlos Ferrero.

«El adolescente español Carlos Alcaraz se convierte en el campeón más joven del Abierto de Miami», dice el Miami Herald. «Cualquier aficionado que esté preocupado por el futuro del tenis a medida que Nadal, Federer y Djokovic envejecen, no tiene más que ver la final del domingo», añade el citado diario.

THE FUTURE IS HERE 🇪🇸 The moment @alcarazcarlos03 broke Djokovic’s record as YOUNGEST men’s champion in #MiamiOpen history! pic.twitter.com/9zX8ZidYyK — Tennis TV (@TennisTV) April 3, 2022

También en Francia se rinden ante el gran talento de Carlos Alcaraz. «La eclosión de un grande’, titula el diario L’Equipe sobre la victoria del español en Miami. «Con tan solo 18 años, Carlos Alcaraz ganó su primer Masters 1000 en Miami. El fenómeno español, brillante en el juego y preparado mentalmente, explotó», añade el diario galo.

«Alcaraz de sueño, Primer Masters 1000 con 18 años», titula el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport. Los italianos destacan la precocidad del murciano y lo comparan con una de las perlas del tenis italiano, Jannik Sinner, «superado», por el español. Además, durante el torneo, la prensa internacional también ha reconocido la gran deportividad del murciano que dio una lección a todos durante su partido ante Hurkacz antes de meterse en su primera final de Masters 1000.