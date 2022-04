Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Masters 1000 de Miami tras superar en la final al noruego Casper Ruud en dos mangas. El tenista español hizo historia al conquistar su primer torneo de esta categoría. Tras la victoria habló sobre su entrenador, Ferrero, al que le dio las gracias por presentarse por sorpresa en Miami para acompañarle en su primera gran final y reconoce que es increíble compartir este título con él.

«Quiero dar las gracias a mi equipo, a mi familia, a todos los que me apoyan. Juan Carlos vino ayer y me dio una sorpresa, quiero dar las gracias por estar conmigo en este momento tan importante para mí. Es increíble compartir esto contigo», aseguró.

Alcaraz también tuvo palabras de agradecimiento para la afición que le ha apoyado y alentado durante todo el campeonato, en cada partido: «Ha sido fantástico ver a la gente en Miami. Quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado, a toda la gente que me ayuda en cada momento».

En última instancia habló sobre el torneo, donde asegura haberse «sentido como en casa desde el primer partido. Estoy encantado de haber jugado aquí, me habéis hecho sentir como en casa, me habéis apoyado en los momentos difíciles. Sin vosotros no hubiese podido ganar este torneo. Espero volver el año que viene. I love Miami».